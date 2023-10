Black Friday 2023: eletrodomésticos e celulares lideram buscas no Google

A quatro semanas da Black Friday, o apetite dos brasileiros para buscar itens promocionais da data aqueceu em relação ao ano passado. No terceiro trimestre deste ano, as buscas no Google relacionadas ao tema saltaram 114% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo informou a empresa nesta quarta-feira. Esse foi a maior alta para a data desde 2019.

O interesse em eletrônicos lidera a intenção de compras dos consumidores. Em estudo feito pela Offerwise a pedido do Google, os itens dessa categoria estão no topo da lista de prioridades de 69% dos brasileiros, com destaque para:

eletrodomésticos (30%)

celulares (28%)

eletroportáteis (27%)

O estudo, que ouviu 2 mil brasileiros das classes A, B e C, mostra ainda que a compra de celulares, eletrodomésticos, televisão e portáteis é aquela para a qual os brasileiros se planejam com mais antecedência. Enquanto isso, categorias de uso pessoal e dia a dia, em geral, tem média ou baixo antecipação.

Consumidor mais otimista

Entre os segmentos mais desejados para compra, depois de eletrônicos, aparecem:

vestuário (53%);

beleza e cuidado pessoal (37%);

casa (34%);

alimentação (27%);

Ao todo, 30 categorias foram avaliadas. Dessas, treze registraram aumento nas intenções de compra, com liderança dos eletrodomésticos, cuja intenção de compra para o período cresceu em 5 pontos percentuais.

A pesquisa também indica um otimismo maior em relação às finanças da casa. A maior parte (68%) diz acreditar que sua situação econômica familiar vai melhorar até o final do ano, ante 45% no ano anterior. Para 24%, a situação deve ficar igual, enquanto 4% acreditam que irá piorar.

Fábio Garcia, líder de negócios para Varejo do Google Brasil, diz o que o aumento da confiança dos consumidores acaba se refletindo nas oportunidades para empresas durante o Black Friday. "Além disso, estamos testemunhando uma diversificação notável nas categorias de produtos buscados, demonstrando que os consumidores estão cada vez mais abertos a explorar novas opções", diz.

A análise interna de dados do Google mostra que o volume de buscas aumentou em 24 categorias de varejo na última semana, em relação ao mesmo período de 2022 e às semanas anteriores. No buscador, o crescimento aconteceu principalmente para suplementos, casa e construção e setor automotivo.

