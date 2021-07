BTG Pactual, Descomplica e Coursera debatem futuro da educação em evento

O evento Brazil at Sillicon Valley vai discutir, na edição deste ano, o tema "O Brasil que está dando certo". De forma totalmente on-line, a edição deste ano apresentará três painéis a respeito da educação em diferentes aspectos do ensino no Brasil e no mundo.

No primeiro painel, às 17h, Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, vai a discussão "Do Vale do Silício para o Brasil: Formando os Novos Líderes de Tecnologia", ao lado de Maira Habimorad, CEO do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), iniciativa que nasceu a partir de Sallouti e outros sócios do BTG. A mediação do painel será feita por Bruno Yoshimura, co-fundador da ONEVC, gestora de venture capital fundada por brasileiros no Vale do Silício.

Hoje, além das iniciativas de educação mantidas pelo próprio BTG Pactual, o banco controla a Exame, que tem a educação como um de seus pilares, na unidade de negócios Exame Academy. A plataforma oferece, hoje, desde cursos livres até MBAs, com foco em acelerar o desenvolvimento profissional de quem quer se manter atualizado no mercado de trabalho. Capacitação para quem quer investir na bolsa, cursos preparatórios para a certificação CFP, valuation e análise financeira são alguns dos temas oferecidos atualmente aos alunos.

O evento será transmitido gratuitamente no YouTube e pode ser acompanhado com tradução por meio do link:

Em seguida, às 18h desta terça-feira, Jeff Maggioncalda, CEO da Coursera, uma das maiores EdTechs do mundo, se junta a Marco Fisbhen, CEO do Descomplica, maior EdTech da América Latina, a fim de debater ‘A Jornada De Aprendizado Ao Longo Da Vida’ e como a tecnologia mudou o nosso relacionamento com o aprendizado e capacitação.

Por fim, às 19h, Amit Patel, Managing Director da Owl Ventures, fundo de Venture Capital do Vale do Silício líder em investimentos em EdTechs, e Dan Carroll, co-fundador da Clever, uma empresa de software também do Vale, que auxilia na criação de conteúdo diferenciado e inovador para escolas. Amit e Dan discutirão inovações tecnológicas e de conteúdo na grade curricular e formação de jovens no ensino básico, fundamental e médio, conhecido como K12.

A escolha do tema educação faz todo o sentido do ponto de vista de investimentos dedicados ao setor -- e a necessidade de cada vez mais qualificação para os próximos anos. De acordo com o Relatório do Distrito, apenas em 2020, foram mais de US$11 bilhões investidos globalmente no setor. No Brasil, não é diferente: o número de edtechs passou de 434 para 559, aumento de 28%.

Mais sobre o Brazil at Silicon Valley

Desde sua primeira edição, em 2019, a conferência Brazil at Silicon Valley já reuniu mais de 70 palestrantes e mais de mil participantes entre CEOs, VPs, empreendedores, investidores, professores e estudantes, além de membros do governo, imprensa e consultorias.

No ano passado, com a pandemia do coronavírus, a BSV foi para o digital e alcançou mais de 50 mil espectadores. Na edição de 2021, o objetivo é continuar a ajudar no crescimento do país através de debates e desenvolvimento de produtos.

“A educação é um dos principais pilares de qualquer sociedade e não poderia ficar de fora dos nossos debates. Neste especial, a BSV vai mostrar como as EdTechs estão transformando o cenário de escolas – seja ensino primário ou superior –, a educação continuada dos profissionais e também empresas dos mais diversos setores”, explica Iona Szkurnik, membro do Conselho da Brazil at Silicon Valley, empreendedora e cofundadora da edtech Education Journey.