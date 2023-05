Book Friday da Amazon tem 32 mil livros com até 70% de desconto; veja destaques

A nona edição da Book Friday começa nesta quinta-feira, 18, com 32 mil livros com até 70% de desconto, além da assinatura do Kindle Unlimeted com preço promocional. Pela primeira vez, a Black Friday dos livros vai acontecer no primeiro semestre do ano.

"A mudança da Book Friday para maio faz parte da estratégia da Amazon Brasil para distribuir as campanhas promocionais de livros ao longo do ano", explica Ricardo Perez, gerente-geral de Livros.

Em um contexto de fechamento de livrarias, como Livraria Cultura no início deste ano, a Amazon tem se aproximado cada vez mais dos leitores brasileiros com entregas rápidas e amplo acervo de livros físicos e digitais.

As redes sociais também tem impulsionado as vendas de livros no Brasil. Muitos best-sellers nascem no TikTok. Produtores de conteúdo conhecidos como booktokers fazem resenhas de suas publicações favoritas para milhares de seguidores e de lá saem boa parte dos livros que aparecem na lista de mais vendidos.

No ano passado, o romance É Assim que Acaba, da americana Colleen Hoover, vendeu mais de um milhão de exemplares no Brasil e foi considerado pela Amazon 'o livro do ano que virou febre no TikTok'.

"Os influenciadores literários, booktokers e afiliados da Amazon são canais super relevantes para nós. Eles são autênticos, conseguem conversar com leitores de diferentes nichos e estão na dianteira do crescimento das vendas no Brasil", diz Perez.

A história da Amazon com os eBooks no Brasil também não é nova. Em 2012, quando a companhia começou a atuar no país, a venda de livros digitais já era oferecida. O desafio é mostrar aos leitores as vantagens da leitura digital.

De acordo com Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2022-2026, divulgada pela PwC no início do ano, apesar do crescimento na pandemia, os livros eletrônicos respondem apenas a 7,2% da receita do mercado brasileiro.

"Quem deve escolher o formato ideal é o leitor. O livro físico e digital são complementares, ambos tem vantagens e desvantagens. Nosso papel aqui é oferecer o maior número de livros em formatos diversos", diz o executivo.

Quando é a Book Friday 2023?

A 9ª edição da Black Friday dos livros da Amazon acontece a partir das 18h do dia 18 até o dia 22 de maio, com ofertas em 32 mil livros físicos e eBooks.

Ofertas antecipadas acontecem da meia-noite do dia 15 até às 18h do dia 18 de maio, com seleção especial de títulos, com descontos todos os dias.

Livros em promoção na Book Friday

Veja a seguir alguns livros em promoção em diversas categorias:

Best-sellers

Fahrenheit 451, por Ray Bradbury

Do Mil ao Milhão. Sem Cortar o Cafezinho., por Thiago Nigro

12 regras para a vida: um antídoto para o caos, por Jordan B. Peterson

Sucesso das redes sociais

Colleen Hoover É assim que começa (Vol. 2 É assim que acaba), por

A vida invisível de Addie LaRue, por V. E. Schwab

Quinze dias, por Vitor Martins

Literatura e ficção

Box O conde de Monte Cristo, por Alexandre Dumas

Os Miseráveis, por Victor Hugo

Uma magia destilada em veneno (Vol. 1 Os Livros do Chá), por Judy I. Lin

Romance

Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente – Onde dorme o amor (TCD Livro 2), por Igor Pires

Táticas do amor, por Sarah Adams

Eu e esse meu coração, por C. C. Hunter

Desenvolvimento pessoal

Revolução existencial: A coragem para ressignificar a sua existência e mudar a sua vida de dentro para fora, por Alexandro Gruber

O milagre da manhã: O segredo para transformar sua vida (antes das 8 horas), por Hal Elrod

Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes - Edição Customizada: Lições poderosas para a transformação pessoal, por Stephen R. Covey

HQs e mangás

Miyamoto Musashi (Biografia em Mangá – Volume Único), por SHOTARO ISHInoMORI

Zé Carioca conta a história do Brasil, por Editora Culturama

Homem-Aranha: As Graphic Novels, por Gerry Conway

Livros infantis

Amoras, por Emicida

Como capturar um unicórnio, por Adam Wallace

365 atividades de dinossauros, por Editora Ciranda Cultural

Religião e espiritualidade