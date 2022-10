Banco o idiota no Twitter e crio todo tipo de problema para mim mesmo’, diz Elon Musk a jornal

Com mais de 100 milhões de seguidores do Twitter e envolvido em um imbróglio para comprar esta plataforma, o empresário bilionário Elon Musk disse que acho um “pouco terapêutico para se expressar” nesta rede social.

Nova iniciativa: Musk promete criar X, 'o aplicativo de tudo'. Como será? Bem parecido com o chinês WeChat

“Banco o idiota no Twitter e muitas vezes dou um tiro no próprio pé e crio todo tipo de problema para mim mesmo...”, disse ele em entrevista ao Financial Times. “É uma maneira de passar mensagens para o público”, acrescentou.

Alguns tuíte, no entanto, já lhe custaram caro, e o preço não se resume ao dinheiro. Em 2018, foi multado e forçado a desistir da presidência da Tesla por causa de postagens em que alegava ter conseguido financiamento para fechar o capital da empresa.

Recentemente, foi processado sob a acusação de comandar um esquema de pirâmide para apoiar o dogecoin. Trata-se de um meme de uma criptomoeda baseada em um cachorro japonês.

LEIA TAMBÉM: Marte, Twitter e 500 filhos: o jantar mexicano de Musk com o FT

Enquanto isso, a compra do Twiiter se arrasta por meses. O Twitter processou Musk, que processou a plataforma de volta, depois que ele recuou de um acordo de compra de US$ 44 bilhões firmado em abril. Na época, o fundador da Space X alegou que a rede social tinha subnotificado o número de bots na plataforma.

Esta semana, o homem que quer chegar em Marte mudou de ideia. Agora, quer comprar o Twitter novamente.

“Não quero o Twitter pelo dinheiro. Mas acho importante que as pessoas tenham meios inclusivos e de máxima confiança para trocar ideias e que eles sejam os mais confiáveis e transparentes possível”.

VEJA TAMBÉM

Após compra, Musk afirma que Twitter é "acelerador para criar o X, o app de tudo"