Ave 'bombada' saiu de moda: aviários dos EUA querem galinhas menores

Na década de 1920, demorava mais de três meses e custava quase 5 quilos de ração para uma galinha crescer e atingir o tamanho ideal de comercialização, na época cerca de 1 quilo e meio. Hoje, graças aos métodos de reprodução cruzada e de cultivo industrial, os criadores podem deixar uma ave de 2,5 quilos pronta para o abate em sete semanas, período em que consome um pouco menos de ração. Mas esse aumento na eficiência tem um custo: a maioria dos frangos é criada em instalações industriais apertadas, foram criados para ter peitos tão grandes que mal conseguem ficar em pé e a carne pode ser crivada de tiras brancas nada apetitosas de gordura ou desenvolver uma textura dura e amadeirada.

Participe grátis de Segredos dos Pré-Lançamentos, de 06 a 13 de dezembro, e descubra como obter ganhos explosivos com as novas moedas digitais.

Agora, um segmento emergente desse mercado quer reverter o curso, criando aves menores e mais lentamente — com ética, tendo a alimentação em mente. Esses produtores dizem que podem encontrar um melhor equilíbrio entre bem-estar animal, eficiência, sabor e maciez da carne. Eles evitam a característica genética de crescimento rápido, selecionando animais cujos descendentes sejam saudáveis, com sistema imunológico robusto e pernas fortes para pular e ciscar na terra. Esses produtores estão querendo assegurar que as aves sejam felizes em termos de felicidade dos pássaros, ou seja, que tenham capacidade de fazer coisas como pousar, bicar e ciscar a terra. “A demanda exagerada e a competitividade por carne mais barata reduziram a qualidade do frango”, diz Matt Wadiak, fundador da Cooks Venture, empresa em Arkansas que vende uma raça de crescimento mais lento de aves criadas na terra. “O segmento está em um trem desgovernado”.

Esses produtores de nicho terão dificuldade em fazer uma diferença significativa no mercado. Atualmente, apenas dois criadores — o Grupo Aviagen e a Cobb-Vantress, uma unidade da gigante americana Tyson Foods — controlam anualmente a genética de mais de 90% dos 60 bilhões de frangos abatidos para alimentação em todo o mundo. Há um "enorme gargalo" na genética de frango, diz Jack Algiere , diretor da fazenda do Stone Barns Center for Food & Agriculture, um centro de pesquisa no Vale do rio Hudson, em Nova York. Os criadores que desenvolvem novas linhagens precisam ser cautelosos porque “é provável que a genética já esteja patenteada ou tenha algum proprietário intelectual”, diz ele. “Está tudo consolidado.” Aviagen e a Cobb-Vantress dizem que ajudam os produtores de frango em todo o mundo a fornecer proteína sustentável e acessível usando métodos que garantem o bem-estar das aves.

Apesar do bem-estar animal e dos problemas de qualidade com os frangos produzidos em massa, os cortes baratos são responsáveis ​​pelo renascimento do consumo das aves. Nos Estados Unidos, é a carne mais popular — à frente das carnes bovina e suína — com os americanos consumindo em média quase 45 quilos por ano, mais que o triplo do nível de 1960. No ano passado, supermercados e cadeias de restaurantes como KFC, Wingstop e Bojangles relataram que não conseguem suprimentos em quantidades suficientes.

Embora os produtores menores tenham preços mais caros — até US$ 10 por meio quilo para peitos desossados ​​em comparação com cerca de US$ 3,50 para aves do mercado de massa — eles dizem que a demanda por sua carne está aumentando. Desde seu início em 2019, a Cooks Venture aumentou sua produção semanal para até 600.000 frangos de sua raça, um cruzamento entre o pescoço nu da Transilvânia e as linhagens de Delaware e Peterson. A Freedom Ranger Hatchery, em Reinholds, Pensilvânia, que vende para pequenas fazendas, aumentou a produção de suas raças tradicionais em 20% no ano passado. A D'Artagnan, empresa de Nova Jersey com foco em frangos Brune Landaise nativos da França, viu as vendas dessas aves subirem 28%, para 60 mil por semana, desde o início da pandemia. “Ao pagar mais por um bom frango, tem-se um sabor muito, muito melhor”, diz a proprietária Ariane Daguin.

Entretanto, a criação é meticulosa e cara. A Perdue Farms, gigante que controla 7% do mercado americano de carne de frango, vem trabalhando em uma série de raças alternativas desde 2016, mas não disse quando alguma delas estará disponível nas lojas. Scott Sechler, proprietário da Bell & Evans, produtora premium de Fredericksburg, Pensilvânia, diz que é difícil projetar um animal saboroso que também possa viver uma vida mais longa. A empresa investiu US$ 75 milhões em um novo frango de crescimento mais lento, mas ainda não desenvolveu uma ave com carne suficientemente macia. “Qualquer animal mais velho tem mais sabor, mas fica mais rijo”, diz ele. “Os consumidores não gostam disso.”

Mesmo assim, os defensores de um método mais lento dizem que os gostos estão mudando, e a Global Animal Partnership, organização sem fins lucrativos que avalia os métodos de criação e cultivo, está mudando junto com eles. O grupo, que certifica práticas de bem-estar animal que ajudam a determinar a compra de marcas como Applegate Farms, Coleman Natural Foods e Whole Foods Market's 365, deve lançar uma lista revisada de raças aprovadas que inicialmente excluirá algumas das variedades maiores, enquanto adiciona algumas novas. “Pode ser um pedaço de frango um pouco menor no seu prato pelo mesmo preço”, diz Anne Malleau, a diretora executiva do grupo. “Mas é melhor para a ave, e esperamos que os consumidores percebam o valor disso.”

Tradução de Anna Maria Dalle Luche

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.