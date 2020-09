Os maiores supermercados do país estão no topo do ranking de empresas do varejo com o maior faturamento, segundo ranking divulgado pelo Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo). O instituto acaba de divulgar sua pesquisa anual sobre as maiores varejistas do país, feita em conjunto com a FIA (Fundação Instituto de Administração). O lançamento do ranking, que normalmente ocorre presencialmente em um grande evento, foi feito de forma remota por teleconferência.

Entre as cinco maiores varejistas do Brasil, três são do ramo de supermercados e hipermercados: Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e Grupo Big (ex-Walmart). O setor é responsável por 15% das vendas totais do varejo. Essas empresas devem deve ser ainda mais relevantes no consumo daqui para a frente, uma vez que os supermercados assumiram de vez um protagonismo na vida de seus consumidores durante a pandemia do novo coronavírus. Durante a fase mais rigorosa de isolamento, passaram a ser quase o único ponto de contato dos brasileiro com o mundo exterior.

As outras empresas entre as cinco maiores varejistas estão no setor de móveis e eletroeletrônicos: Via Varejo e Magazine Luiza. As duas empresas investiram fortemente no seu comércio eletrônico e na distribuição logística, além de aumentar seu marketplace, com milhares de novos lojistas e categorias de produtos. No top 5, o Magazine Luiza foi a empresa que mais cresceu em relação ao ano passado, com alta de 17%.

O setor mais importante para o varejo, no entanto, é outro: o de veículos, motos e autopeças, responsável por 37,8% das vendas totais. Nenhuma empresa do ramo automotivo está entre as maiores do varejo, o que mostra o quanto o setor é pulverizado e composto por empresas pequenas.

Parte desse levantamento já havia sido divulgado com exclusividade por EXAME: as varejistas mais eficientes do país. Pela conta, a Via Varejo é a varejista de eletroeletrônicos e móveis mais eficiente dentre as maiores, à frente da rival Magazine Luiza. Tok&Stok e Fast Shop também aparecem com eficiência máxima no segmento. A menos eficiente no segmento é a rede mineira EletroZema, com eficiência de 0,1.

Com um PIB de 7,25 trilhões de reais do Brasil e consumo das famílias de 4,7 trilhões de reais, o varejo de bens corresponde a quase um sexto de todo o PIB. Em 2019, as vendas do varejo de bens levantaram 1,3 trilhão de reais – apenas as 120 maiores empresas do setor foram responsáveis por quase metade, 527 bilhões de reais. O ranking foi elaborado com base nos números do ano passado. Ou seja, ainda não há impacto do coronavírus no levantamento divulgado.

Confira abaixo as 10 maiores varejistas do país de 2019, segundo o Ibevar: