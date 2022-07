AppDynamics traz solução para melhorar a experiência dos usuários nos aplicativos

A transformação digital impulsionada pela pandemia ajudou a aumentar a confiança dos consumidores nos serviços online — sem os quais, vale dizer, enfrentar um dos períodos mais delicados da história teria sido ainda mais difícil. Como teria sido a quarentena, afinal, sem as ferramentas de videoconferência, que aproximaram amigos, familiares e colegas de trabalho? Ou sem as plataformas de streaming? Sem os aplicativos de delivery e compras online?

Com tantas ferramentas disponíveis, os consumidores tornaram-se cada vez mais exigentes. E passaram a não abrir mão de aplicativos de alto desempenho, simples, úteis, divertidos e seguros, o que tem obrigado as marcas a oferecer serviços digitais cada vez melhores.

“Os consumidores querem ter experiências excepcionais, mais robustas e de ótimo desempenho”, diz Gregg Ostrowski, CTO executivo da AppDynamics, empresa do grupo Cisco. “Se você baixar um aplicativo em seu celular e ele não entregar o que você quer, provavelmente vai excluí-lo diretamente”.

O objetivo da companhia é evidente. “Queremos ajudar nossos clientes a construir e gerenciar serviços digitais excepcionais para seus usuários finais de uma forma que impulsione os resultados dos negócios”, explica João Fabio de Valentin, head da AppDynamics para América Latina.



Atenção à observabilidade full-stack

Com a aceleração da transformação digital, as infraestruturas tradicionais de TI foram fortemente impactadas pelas iniciativas de computação em nuvem. À medida que migram para esse ambiente dinâmico e fluido, os profissionais de TI estão se voltando cada vez mais para a observabilidade full-stack — a capacidade de monitorar todas as áreas da TI — para superar os altos níveis de complexidade dentro dos departamentos e otimizar consistentemente o desempenho total.

A rápida mudança para ambientes híbridos em resposta à pandemia deixou os profissionais de TI lutando para obter uma visibilidade unificada em sua infraestrutura e com o desafio de priorizar o que realmente importa para os usuários finais. O resultado é que as equipes estão constantemente apagando incêndios e tendo de confiar em múltiplas ferramentas de monitoramento para gerenciar dados cada vez mais extensos e complexos.

A AppDynamics acaba de lançar a AppDynamics Cloud, plataforma em nuvem que promete melhorar a entrega de experiências digitais ao correlacionar dados de telemetria de qualquer ambiente de nuvem.

Para fornecer as experiências digitais consistentes e confiáveis ​​que consumidores e usuários finais exigem agora, as equipes de TI devem monitorar e gerenciar um conjunto dinâmico de dependências de aplicativos em uma combinação de infraestrutura, microsserviços, contêineres e APIs usando arquiteturas de TI criadas internamente, diversas nuvens, serviços SaaS e soluções de segurança. As abordagens tradicionais de monitoramento falham nesse ecossistema extremamente complexo e dinâmico.



Novos insights e visão 360º

Usabilidade em uma interface única e intuitiva. Eis o que a AppDynamics Cloud oferece, de maneira resumida. Ela traz visibilidade, insights 360o e permite entregar experiências extraordinárias de aplicativos.

Tudo isso para permitir que as empresas identifiquem e corrijam problemas relacionados ao desempenho de aplicativos antes que eles causem prejuízos financeiros e operacionais — duas dores de cabeça desnecessárias.

“Criamos uma solução para ajudar as equipes responsáveis pelo desenvolvimento de aplicativos a encontrar falhas e a criar melhorias antes dos usuários começarem a utilizá-los”, explica Ostrowski. “Os consumidores, atualmente, querem o máximo de usabilidade”.

A novidade foi anunciada durante o Cisco Live, um dos principais eventos focados em tecnologia no mundo. “Ela oferece poder e usabilidade em uma interface única e intuitiva”, resume Liz Centoni, vice-presidente executiva, Chief Strategy Officer e GM de Applications da Cisco.



Solução de ponta a ponta

A nova plataforma analisa com eficácia a abundância de métricas, eventos, logs e rastreamentos (MELT) gerados, incluindo rede, bancos de dados, armazenamento, contêineres, segurança e serviços em nuvem. Tudo para entender o estado atual da arquitetura de TI de ponta a ponta, até o usuário final.

Ao longo do processo de análise, a ideia é que ações possam ser tomadas para otimizar custos, maximizar a receita de transações e proteger dados organizacionais e do usuário. “O intuito é permitir a correção de problemas assim que eles surgirem ou antes mesmo de acontecerem”, acrescenta Ostrowski.



Integração entre os times

Até a chegada da nova plataforma, a colaboração entre desenvolvedores, engenheiros de software, SREs (Site Reliability Engineers) e gestores de negócio, de maneira geral, raramente existia de fato. Com a nova solução, times diversos podem se aproximar muito mais facilmente, o que favorece também o cumprimento de metas comuns.

Quem já é cliente da AppDynamics, convém explicar, pode migrar para a AppDynamics Cloud e aproveitar os agentes de monitoramento de desempenho de aplicativos (APM) existentes. Outra opção é operar com as duas soluções simultaneamente, por meio dos agentes que utilizam a tecnologia de OpenTelemetry.

A novidade oferece suporte a ambientes Kubernetes gerenciados nativos da nuvem na Amazon Web Services (AWS), com expansão futura para Microsoft Azure, Google Cloud Platform e outros provedores de nuvem.



Transformação

Que a pandemia impactou o desenvolvimento de aplicativos ninguém tem dúvida. Ao longo dela, afinal, as empresas passaram a valorizar ainda mais a segurança e a experiência digital entregues a consumidores e a colaboradores (grande parte deles agora em regime híbrido de trabalho).

Muitas organizações, no entanto, ainda executam seus sistemas de missão crítica e geradores de receita com apps tradicionais. Mas aplicativos de negócios modernos vêm surgindo com frequência cada vez maior.

É por isso que a nova solução da AppDynamics, que traz observabilidade em um ecossistema de TI extremamente complexo e dinâmico, é tida como inovadora em relação às abordagens tradicionais de monitoramento. “Ela preenche uma lacuna no mercado”, completa Ostrowski. “E a ótima resposta dos clientes após o lançamento da plataforma deixa isso bem claro.”