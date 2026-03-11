A corrida de Elon Musk para se tornar o primeiro trilionário do mundo

O empresário Elon Musk se aproxima de um marco inédito na história: tornar-se o primeiro trilionário do mundo. Segundo dados recentes da Forbes, o patrimônio do fundador da Tesla e da SpaceX ainda precisa crescer cerca de US$ 163,3 bilhões para atingir a marca de US$ 1 trilhão.

As estimativas mais otimistas indicam que o feito pode ocorrer antes de 2033. O avanço dependerá principalmente da valorização das duas empresas que concentram a maior parte de sua riqueza: Tesla e SpaceX.

Fortuna varia conforme metodologia

As projeções sobre o patrimônio de Musk variam de acordo com a metodologia usada pelos rankings de bilionários.

A Forbes calcula que o empresário possui cerca de US$ 836,7 bilhões. A Bloomberg, no entanto, estima a riqueza de Musk em US$ 664 bilhões.

A diferença ocorre principalmente na avaliação de ativos privados, como a SpaceX. Enquanto a Bloomberg tende a usar critérios mais conservadores, a Forbes considera valores baseados em rodadas recentes de investimento.

Em reais, Musk já ultrapassa a marca simbólica de trilionário, com patrimônio estimado em cerca de R$ 4,34 trilhões na cotação atual. O valor equivale a aproximadamente 40% do Produto Interno Bruto brasileiro, que ficou próximo de R$ 11 trilhões em 2025 — proporção comparável à riqueza gerada por quase metade da economia do país em um ano.

SpaceX lidera crescimento da fortuna

A empresa aeroespacial SpaceX tornou-se o ativo mais valioso do bilionário. A participação de cerca de 43% de Musk na companhia é estimada em aproximadamente US$ 542 bilhões.

Um dos fatores que impulsionaram esse valor foi a integração da empresa com a startup de inteligência artificial xAI. O acordo elevou a avaliação combinada para cerca de US$ 1,25 trilhão.

Além disso, a SpaceX prepara uma abertura de capital que pode elevar sua avaliação para aproximadamente US$ 1,75 trilhão. Caso esse cenário se confirme, o patrimônio pessoal de Musk pode se aproximar rapidamente da marca de US$ 1 trilhão.

Tesla mantém papel central

A Tesla continua sendo outro pilar da fortuna do empresário. Musk possui cerca de 12% das ações da montadora, participação estimada em aproximadamente US$ 166 bilhões.

Em novembro de 2025, os acionistas da empresa aprovaram um plano de compensação que pode conceder ao executivo até US$ 1 trilhão em ações ao longo da próxima década, caso metas ambiciosas sejam atingidas.

Entre os objetivos estão elevar o valor de mercado da Tesla para cerca de US$ 8,5 trilhões.

Recordes de riqueza

Nos últimos anos, Musk acumulou marcos inéditos no ranking global de bilionários. Ele se tornou a primeira pessoa da história a superar os níveis de US$ 500 bilhões, US$ 600 bilhões, US$ 700 bilhões e US$ 800 bilhões em patrimônio.

Atualmente, o empresário lidera com ampla vantagem o ranking de pessoas mais ricas do mundo, superando nomes como Jeff Bezos, Bernard Arnault e Larry Page.