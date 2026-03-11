Homem mais rico do mundo já tem riqueza equivalente a 40% do PIB do Brasil

O empresário Elon Musk viveu um dos anos mais extraordinários já registrados para um bilionário. Segundo estimativas da Forbes divulgadas na terça-feira, 10, sua fortuna cresceu cerca de US$ 497 bilhões em apenas 12 meses — o maior aumento anual já registrado — levando seu patrimônio para aproximadamente US$ 839 bilhões.

Em reais, Musk já ultrapassa a marca simbólica de trilionário, com patrimônio estimado em cerca de R$ 4,34 trilhões na cotação atual. O valor equivale a aproximadamente 40% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que ficou próximo de R$ 11 trilhões em 2025 — proporção comparável à riqueza gerada por quase metade da economia do país em um ano.

O avanço consolidou Musk como a pessoa mais rica do mundo com ampla vantagem. O patrimônio do empresário supera em mais de três vezes a riqueza do segundo colocado no ranking global, o cofundador do Google, Larry Page, estimado em cerca de US$ 257 bilhões.

Com esse ritmo de crescimento, Musk agora parece mais próximo de se tornar o primeiro trilionário da história do que de perder o posto de homem mais rico do planeta.

As estimativas mais otimistas indicam que Musk pode se tornar um trilionário antes de 2033. O avanço dependerá principalmente da valorização das duas empresas que concentram a maior parte de sua riqueza: Tesla e SpaceX.

Fortuna varia conforme metodologia

As projeções sobre o patrimônio de Musk variam de acordo com a metodologia usada pelos rankings de bilionários.

A Forbes calcula que o empresário possui cerca de US$ 836,7 bilhões. A Bloomberg, no entanto, estima a riqueza de Musk em US$ 664 bilhões.

A diferença ocorre principalmente na avaliação de ativos privados, como a SpaceX. Enquanto a Bloomberg tende a usar critérios mais conservadores, a Forbes considera valores baseados em rodadas recentes de investimento.

O ano dos recordes

O crescimento da fortuna de Musk foi marcado por uma sequência de marcos inéditos. Em outubro, o empresário tornou-se a primeira pessoa da história a superar os US$ 500 bilhões em patrimônio.

Dois meses depois, ultrapassou a marca de US$ 600 bilhões após a SpaceX realizar uma oferta de compra de ações que avaliou a empresa em cerca de US$ 800 bilhões.

Quatro dias depois, Musk atingiu US$ 700 bilhões após a Suprema Corte de Delaware restaurar um pacote de opções da Tesla avaliado em cerca de US$ 115 bilhões.

Em fevereiro, outro salto elevou sua fortuna acima de US$ 800 bilhões. A SpaceX adquiriu a startup de inteligência artificial xAI, criando uma empresa avaliada em cerca de US$ 1,25 trilhão.

SpaceX lidera crescimento da fortuna

A empresa aeroespacial SpaceX tornou-se o ativo mais valioso do bilionário. A participação de cerca de 43% de Musk na companhia é estimada em aproximadamente US$ 542 bilhões.

Um dos fatores que impulsionaram esse valor foi justamente a integração da empresa com a xAI, que elevou a avaliação combinada para cerca de US$ 1,25 trilhão.

Além disso, a SpaceX prepara uma abertura de capital que pode elevar sua avaliação para aproximadamente US$ 1,75 trilhão. Caso esse cenário se confirme, o patrimônio pessoal de Musk pode se aproximar rapidamente da marca de US$ 1 trilhão.

Tesla mantém papel central

A Tesla continua sendo outro pilar da fortuna do empresário. Musk possui cerca de 12% das ações da montadora, participação estimada em aproximadamente US$ 166 bilhões.

Em novembro de 2025, os acionistas da empresa aprovaram um plano de compensação que pode conceder ao executivo até US$ 1 trilhão em ações ao longo da próxima década, caso metas ambiciosas sejam atingidas.

Entre os objetivos estão elevar o valor de mercado da Tesla para cerca de US$ 8,5 trilhões.

De US$ 219 bilhões ao domínio absoluto

A ascensão de Musk no ranking global de riqueza também acelerou nos últimos anos.

Em 2022, o empresário ultrapassou Jeff Bezos e chegou pela primeira vez ao topo da lista de bilionários da Forbes, com cerca de US$ 219 bilhões. Nos anos seguintes, perdeu temporariamente a liderança para Bernard Arnault, do grupo LVMH.

Em 2025, no entanto, Musk retomou o primeiro lugar com cerca de US$ 342 bilhões. Desde então, sua vantagem sobre os demais bilionários cresceu rapidamente.

Hoje, o fundador da Tesla e da SpaceX lidera com ampla folga o ranking global de riqueza — e o cenário atual torna cada vez mais plausível que seja também o primeiro trilionário da história.