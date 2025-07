A Barts&Co quer mudar tudo na hora de comprar um imóvel de luxo — e já tem um portfólio de R$ 10 bi

O mercado imobiliário de luxo no Brasil está começando a ver mudanças significativas, especialmente quando se trata da venda de imóveis na planta.

Enquanto o modelo tradicional ainda depende de visitas físicas a estandes de vendas e informações limitadas sobre os empreendimentos, a proptech Barts&Co chega para transformar essa dinâmica.

Com o uso de realidade virtual e inteligência artificial, a empresa está proporcionando uma experiência imersiva e personalizada aos seus clientes, especialmente no segmento de lançamentos de alto padrão.

Fundada em 2024, em São Paulo, a Barts&Co é uma proptech inovadora que surgiu pelas mãos do empresário gaúcho Alessandro Bartelle.

Ex-executivo do mercado financeiro e investidor de startups, Bartelle identificou uma lacuna no mercado imobiliário de luxo brasileiro.

“A experiência de compra de imóveis de alto padrão estava aquém das expectativas dos consumidores exigentes”, diz Bartelle.

“Nosso objetivo é oferecer algo além do showroom físico, permitindo ao cliente uma jornada de compra onde ele se conecta profundamente com o imóvel, mesmo antes da obra estar pronta.”

Realidade virtual e inteligência artificial

A proposta da Barts&Co é disruptiva. A empresa utiliza realidade virtual (VR) e inteligência artificial (IA) para permitir que os clientes vivenciem os imóveis antes de serem construídos.

Por meio de óculos de VR, é possível explorar detalhes do imóvel, como decoração, iluminação e layout, tudo em alta resolução e com a possibilidade de personalização.

“Queremos que o cliente tenha a sensação de estar dentro do imóvel, vendo cada detalhe da planta e podendo visualizá-lo da forma como gostaria, sem precisar sair de casa”, diz.

Com um time de programadores e designers, a Barts&Co desenvolveu ambientes decorados em altíssima resolução, que replicam, com precisão, o projeto final do imóvel.

Além disso, a empresa utiliza drones para capturar as vistas reais dos imóveis, permitindo que os clientes possam visualizar o que verão de suas janelas, o que é um fator crucial na decisão de compra.

Essas ferramentas também se estendem para a atuação das incorporadoras. A empresa colabora com grandes players do mercado, como a Even, responsável por trazer a São Paulo o empreendimento multiuso Faena, um ícone de Buenos Aires.

"Nosso investimento em tecnologia oferece uma vantagem tanto para os clientes quanto para as incorporadoras, pois facilita o acesso ao produto e otimiza a venda", destaca Bartelle.

Embora a Barts&Co tenha começado suas operações em São Paulo, a empresa já está projetando sua expansão para outros destinos de luxo no Brasil e no exterior.

Em 2025, a empresa pretende abrir operações em Balneário Camboriú, na Praia Brava, um destino turístico de alto luxo, e em Miami, mercado altamente promissor para imóveis de luxo.

10 bilhões em VGV

“Acreditamos no enorme potencial do mercado americano, especialmente em Miami, onde muitos brasileiros estão em busca de oportunidades de investimento. Nossa tecnologia permitirá que esses clientes fechem negócios à distância, sem precisar viajar até lá”, diz.

Apesar do rápido crescimento e da aceitação positiva por parte dos consumidores e incorporadoras, a Barts&Co enfrenta alguns desafios.

Há uma grande variação no nível de profissionalismo entre os corretores, o que gera insegurança no cliente", diz Bartelle.

Além disso, a empresa também precisa vencer a resistência de algumas incorporadoras, acostumadas com o modelo tradicional de vendas.

A proposta da Barts&Co é oferecer uma solução de tecnologia sem custo para as incorporadoras.

A monetização da empresa é feita através de comissões sobre as vendas, o que cria um modelo de parceria vantajoso tanto para a Barts&Co quanto para as incorporadoras.

Com um portfólio de lançamentos com 10 bilhões de reais de Valor Geral de Vendas (VGV), a empresa está projetando um futuro ainda mais promissor.

Além da expansão geográfica, a Barts&Co planeja abrir um novo espaço conceito, a Casa Barts, que será um híbrido entre galeria de arte e café, localizado em frente ao Shopping Iguatemi, em São Paulo.

A Barts&Co também está estudando a possibilidade de aplicar sua tecnologia de realidade virtual e inteligência artificial em imóveis usados, o que abriria um novo nicho de mercado.