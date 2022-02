72h fora do ar: Prejuízo da Americanas pode ultrapassar R$ 325 milhões

Setenta e duas horas após o início de problemas no site da Americanas, o e-commerce da empresa e de suas subsidiárias (Submarino e Shoptime) continua fora do ar. Tomando como base os dados do balanço da companhia no último trimestre, que apontam GMV de R$ 9,9 bilhões de vendas on-line, os problemas na operação digital podem causar um prejuízo de R$ 329,9 milhões à companhia. É uma conta aproximada, dado que o site da Americanas saiu do ar no sábado e o aplicativo da marca e da Submarino saíram do ar no domingo.

O motivo da suspensão dos serviços é um ataque hacker, sofrido no final de semana. No domingo, a Americanas S.A, afirmou em nota que "suspendeu proativamente" os servidores após identificar a falha e "acionou prontamente seus protocolos de resposta assim que identificou acesso não autorizado".

Até às 18h30 desta terça-feira, as páginas mostram a seguinte mensagem: "A companhia informa que, por questões de segurança, suspendeu proativamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce e atua com recursos técnicos e especialistas para normalizar com segurança o mais rápido possível".

A lentidão para resolver o problema foi aproveitada como uma estratégia de marketing na concorrência. A Casas Bahia, no aplicativo, anunciou uma promoção com o título "Caiu aí?" -- e uma notificação enviada na sequência aos clientes dizia que a queda, na loja, era "só nos preços".