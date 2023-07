3ª edição da Imersão Marketing ao Máximo tem mentoria com João Branco e Caito Maia

“Uma troca incrível e o melhor investimento que eu já fiz no meu negócio”. Foi assim que Evelyn Jensen, idealizadora do projeto Makallu, definiu a Imersão Marketing ao Máximo 3.0. Em junho, João Branco - ex-CMO de grandes marcas como McDonalds, P&G e Ferrero - em parceria com a Faculdade EXAME, promoveu um fim de semana de mentoria e trocas entre dezenas de empreendedores.

“Essa imersão transformou minha vida porque ampliou meu círculo de networking e me fez conhecer meu ídolo, Caito Maia, que foi a inspiração para que eu começasse a empreender. É muito bom poder não só falar sobre o meu negócio com João Branco e os convidados, mas também ouvir sobre as dores de outros empreendedores que podem ter os mesmos problemas que eu”, afirma Jensen.

Organizada pela Faculdade EXAME na sede da Inteli, em São Paulo, a Imersão Marketing ao Máximo contou com professores como Caito Maia, fundador da Chilli Beans, e Christianne Rego, CMO da General Motors, que palestraram e ensinaram sobre marketing, vendas e gestão durante os dois dias de mentoria.

O contato com especialistas em diferentes segmentos foi um dos destaques da Imersão para Jean Bueno, chefe de marketing da IP. “Foram passados diferentes insights de diferentes indústrias. A ideia agora é voltar ao escritório na segunda-feira e colocar tudo isso em prática. Foi incrível poder passar o final de semana com uma turma de 45 pessoas e fazer networking, sair do meu círculo e aprender coisas novas”, disse o executivo.

Durante a mentoria, João Branco explicou sobre os 4 pilares do processo de venda. São eles:

para quem você vende o que você vende como você vende por que você vende

O executivo já foi eleito como um dos melhores CMOs do Brasil pela Forbes. “Já conheço o João como profissional de marketing há muitos anos, nunca imaginei que algum dia eu pudesse ter uma aula e uma troca assim com ele, e isso me agrega muito”, contou à Faculdade EXAME Karol Babadeira, influenciadora de supermercados, que também participou da Imersão.

Além das palestras, os participantes também tiveram uma rodada de mentoria com cada palestrante, momento no qual puderam tirar dúvidas específicas sobre seus negócios e ouvir as questões dos outros empreendedores. “O melhor da mentoria foi poder fazer perguntas para essas pessoas que são incríveis”, contou a gerente de marketing da franquia Mini Kalzone, Jordana Cavedon.

Dona da empresa familiar DaColônia Alimentos Naturais fundada pelos avós em 1962, Laís Freitas conta que veio em busca de conhecimentos sobre gestão. "Aqui eu pude perceber que estou no caminho certo, que quero mesmo empreender, aprender mais e vivenciar esse networking que a faculdade EXAME está me proporcionando”.

