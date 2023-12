Zelensky passa pelo Brasil e não encontra Lula. O que sabemos sobre sua ida à posse de Milei

Convidado confirmado na posse do novo presidente da Argentina, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já está na Argentina, mas fez uma parada técnica em Brasília a bordo do ACJ319 que atende à Presidência do país, que está em guerra com a Rússia no ano passado.

Na capital brasileira, a parada foi apenas para reabastecimento. Não houve qualquer agenda política ou encontro com o presidente Lula, o qual não irá na cerimônia de posse de Milei. O Brasil será representado na solenidade pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A aeronave pousou às 20h15 deste sábado, e partiu para o país vizinho cerca de duas horas depois.

O apelo de Zelensky

Antes de voar para Buenos Aires para participar na tomada de posse de Javier Milei, o jornal Clarín informou que o presidente da Ucrânia, apelou para evitar que a Rússia recuperasse a iniciativa no campo de batalha neste inverno, numa altura em que as tropas russas intensificam os seus ataques ao longo do toda a frente oriental.

Conforme informou neste sábado,10, o Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia, as tropas russas lançaram dezenas de ataques em diferentes setores da frente na sexta-feira, principalmente perto das cidades de Avdivka e Marinka, no leste.

Na esteira dos conflitos armados em território ucraniano, Zelensky costuma embarcar para viagens internacionais na Polônia. No trajeto até a posse de Javier Milei, Zelensky encontrou o primeiro-ministro de Cabo Verde Ulisses Correia no Aeroporto de Espargos durante a escala.

Os protocolos de segurança na Argentina

Ao chegar na Argentina, a presença de Zelensky determinou que as autoridades argentinas tomassem medidas extremas e lançassem uma forte operação de segurança que inclui um protocolo para a derrubada de aviões que sobrevoem o espaço aéreo argentino sem autorização, confirmaram fontes oficiais ao jornal Clarín.

Quais outras autoridades confirmaram presença?

A presença do presidente ucraniano na posse era esperada por colaboradores de Milei, que confirmaram o grande interesse do futuro chefe de Estado argentino em ampliar sua rede de alianças internacionais, sempre priorizando seu alinhamento com os Estados Unidos e Israel — virá a Buenos Aires o chanceler israelense, Eli Cohen.

Também estarão na posse de Milei o uruguaio Luis Lacalle Pou, o chileno Gabriel Boric, o equatoriano Daniel Noboa, o húngaro Viktor Orbán e o paraguaio Santiago Peña, entre outros.

Milei e Zelensky conversaram por telefone após a vitória do argentino no segundo turno, em 19 de novembro. A conversa foi revelada pelo próprio presidente ucraniano, em suas redes sociais.

Zelensky agradeceu a Milei por seu “apoio à Ucrânia” na guerra contra a Rússia de Vladimir Putin. Na mesma conversa, o ucraniano propôs ao presidente eleito argentino a realização de uma cúpula entre a Ucrânia e países latino-americanos, em Buenos Aires.

Com informações da Agência O Globo e do jornal Clarín

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1733850198470709551/photo/1