Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Xi Jinping apresenta proposta de governança global em reunião internacional na China

Com a apresentação da Iniciativa de Governança Global, Xi Jinping reforça a liderança da China na OCX, promovendo uma ordem internacional mais justa e cooperativa

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15h51.

Última atualização em 2 de setembro de 2025 às 15h57.

Entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro de 2025, a cidade de Tianjin, na China, sediou a Cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), o maior encontro do bloco desde sua fundação. O evento reuniu mais de 20 líderes estrangeiros e dez chefes de organizações internacionais para discutir temas centrais sobre segurança, economia, cultura e cooperação institucional.

Durante a cúpula, os países-membros aprovaram a Declaração de Tianjin e a Estratégia de Desenvolvimento da OCX para o período de 2026–2035, além de 24 documentos sobre várias áreas, como segurança, economia e cultura. O encontro também gerou declarações em defesa do sistema multilateral de comércio e em homenagem ao 80º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial e da fundação da ONU.

Iniciativa de governança global de Xi Jinping

O presidente da China, Xi Jinping, aproveitou o evento para apresentar a Iniciativa de Governança Global, complementando as propostas anteriores em áreas como desenvolvimento, segurança e civilização.

A agenda proposta defende princípios de igualdade soberana, respeito ao direito internacional e multilateralismo. Xi enfatizou a importância da reforma da governança global, com o objetivo de promover uma ordem internacional mais justa e equilibrada.

Durante a reunião, os líderes reafirmaram seu apoio à ONU e ao multilateralismo, conceitos fundamentais para a estabilidade global. Uma pesquisa realizada no Fórum de Cooperação da Mídia da OCX 2025 revelou que 70% dos entrevistados acreditam que a participação de seus países na governança global foi ampliada por meio da OCX. Além disso, 80% reconheceram o impacto positivo da organização em suas nações.

O diretor do Centro de Estudos Ásia-Pacífico da Turquia, Selçuk Çolakoğlu, avaliou que a OCX tem “ganhado reconhecimento no Sul Global e contribuído para uma ordem internacional mais justa”.

A expansão da OCX e o espírito de Xangai

A OCX, criada em 2001, reúne atualmente 27 países e coopera em mais de 50 áreas, representando um PIB combinado de US$ 30 trilhões, o que a torna a maior organização regional do mundo. Durante a cúpula, os líderes destacaram a expansão do bloco como resultado do Espírito de Xangai, que se baseia em igualdade, respeito à diversidade, consultas multilaterais e a busca por prosperidade compartilhada.

O bloco já implementou ações pioneiras, como a criação de mecanismos de confiança militar em fronteiras e a adesão à Iniciativa Cinturão e Rota, além de tratados de boa vizinhança de longo prazo. Na reunião, a China propôs uma agenda focada em abertura, inclusão e ganhos mútuos para todos os membros, incluindo a criação de centros de cooperação em segurança, combate ao crime organizado, drogas e cibersegurança, e discussões sobre a criação de um Banco de Desenvolvimento da OCX.

O Quirguistão assume a presidência rotativa

O Quirguistão assumiu a presidência rotativa da OCX para o período de 2025–2026, com o compromisso de priorizar comércio, investimentos, segurança regional e intercâmbio cultural.

Participação da China e Projetos Anunciados

A China, país-sede da cúpula, destacou sua contribuição para o fortalecimento do bloco. O comércio entre a China e os demais membros da OCX atingiu US$ 512,4 bilhões em 2024 e RMB 2,11 trilhões de janeiro a julho de 2025, com um aumento de 3% em relação ao ano anterior.

Durante sua presidência, Pequim promoveu o “Ano do Desenvolvimento Sustentável da OCX”, com 110 atividades voltadas para política, economia, ciência e cultura. Na reunião de Tianjin, a China anunciou diversos novos projetos, incluindo:

  • 100 iniciativas sociais de pequeno porte;

  • Duplicação das bolsas de estudo oferecidas pela OCX;

  • Criação de 10 oficinas "Luban" em cinco anos;

  • 10 mil vagas de capacitação em recursos humanos;

  • Criação de centros de inovação em energia, economia digital, ciência e educação;

  • Lançamento do Centro de Cooperação em Inteligência Artificial;

  • Abertura do sistema de navegação Beidou a todos os membros da OCX.

Acompanhe tudo sobre:ChinaONUXangai
Próximo

Mais de Mundo

Arquiteto do Acordo de Paris diz que governo Trump é conjuntural, mas 'deixará dano'

Irã afirma que 'caminho das negociações' com EUA não está fechado

Tesouro da Argentina decide intervir no mercado de câmbio após novo recorde do dólar

Trump ameaça enviar tropas federais para Chicago diante da violência crescente

Mais na Exame

Brasil

Defesa de Ramagem pede suspensão de ação por organização criminosa e nega orientação a Bolsonaro

Mercados

Nvidia registra queda de US$ 4 bi na receita devido a restrições nos EUA e crise no mercado chinês

Tecnologia

WhatsApp vai deixar de funcionar em celulares antigos a partir de setembro; saiba quais

Mundo

Arquiteto do Acordo de Paris diz que governo Trump é conjuntural, mas 'deixará dano'