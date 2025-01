Venezuela mobiliza 150 mil homens em exercícios militares para 'garantir soberania'

A Venezuela mobilizou cerca de 150 mil homens em todo o seu território para os primeiros exercícios militares e policiais do ano, que durarão até amanhã, com o objetivo de defender a “ordem interna” e tornar o país “inexpugnável”, anunciou nesta quarta-feira a Força Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Em cerimônia transmitida pela emissora estatal de televisão "VTV", o comandante estratégico operacional da Fanb, Domingo Hernández Lárez, informou que 290 “exercícios estratégicos” estão sendo realizados em Caracas e em cada uma das 23 regiões do país, onde, além disso, os governadores, junto com os chefes militares desses estados, têm suas próprias “prioridades territoriais”.

Objetivos dos Exercícios Militares

Ele explicou que esses exercícios são projetados para “manter a ordem interna” e “controle de fronteira e defesa” por “ar, mar e terra”, assim como para proteger a infraestrutura nacional, instalações de serviços básicos e garantir a segurança em portos e aeroportos. Além disso, buscam “verificar os níveis de prontidão operacional para a defesa militar e integral na luta armada e desarmada”.

De acordo com a Fanb, 159 veículos navais, 50 aéreos e 250 militares pesados foram mobilizados para esses exercícios, como parte de uma “preparação de todo o território” a fim de estar “pronto e preparado para tornar a pátria inexpugnável”, conforme anunciado na segunda-feira pelo chefe da Defesa, Vladimir Padrino, que então alertou sobre supostos “inimigos internos e externos”.

Declarações de Maduro

Nicolás Maduro - que foi nomeado para um terceiro mandato pelo Parlamento após sua reeleição contestada pela oposição e parte da comunidade internacional sob acusação de fraude eleitoral - já havia anunciado no domingo que exercícios militares e policiais chamados "Escudo Bolivariano 2025" seriam realizados esta semana para “defender fronteiras, costas, cidades” e garantir a “paz” e a “soberania”.

Recentemente, o líder venezuelano advertiu que seu país está se preparando, junto com Cuba e Nicarágua, para “pegar em armas”, se necessário, a fim de defender “o direito à paz” e a “pátria”, e ordenou que a Fanb e as forças policiais preparassem e lubrificassem “os fuzis” diante do que ele considerou “ameaças criminosas” dos ex-presidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, que recentemente pediram uma “intervenção internacional” no país. As partes em negrito ajudam a destacar informações cruciais, facilitando a leitura e compreensão do texto.