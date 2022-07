Vendas de carros caem 14% na Europa no primeiro semestre de 2022

As vendas de automóveis caíram 14% na União Europeia (UE) no primeiro semestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado, informou a Associação de Fabricantes Automotivos Europeus (ACEA) nesta sexta-feira, 15.

Em um cenário de escassez persistente de componentes eletrônicos, cerca de 4,6 milhões de carros novos foram vendidos na UE, com os principais mercados registrando declínios de dois dígitos.

A Itália caiu 22,7%, a França 16,3%, a Alemanha 11% e a Espanha 10,7%. O mercado britânico perdeu 11,9% do seu lado no mesmo período.

Junho foi o décimo primeiro mês consecutivo de queda, com uma queda de 15,4% ano a ano nas vendas na UE.

Desde a primavera boreal de 2021, o mercado automobilístico está estagnado na Europa e na América devido a uma série de problemas logísticos, incluindo a escassez de semicondutores.

Esses componentes eletrônicos, produzidos principalmente na Ásia, são indispensáveis para a fabricação de telefones e laptops, bem como para os veículos que os utilizam cada vez mais.

Com a estabilização da oferta de componentes, a ACEA esperava uma recuperação nas vendas de automóveis no segundo semestre de 2022, mas a guerra na Ucrânia acabou com esse otimismo.

