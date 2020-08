Último ditador da Europa é ameaçado por multidão na rua; veja vídeos

O clima na Bielorrússia, governada pelo ditador Alexander Lukashenko há 26 anos, segue cada vez mais tenso. Nesta segunda, 10, a polícia bloqueou o centro de Minsk, a capital, e as forças armas estão revistando as pessoas que transitam pelas ruas da cidade. Mesmo assim, os protestos continuam. Há milhares de pessoas nas ruas.

Os manifestantes refutam o resultado das eleições presidenciais de domingo, 9 – Lukashenko afirma que teve uma vitória esmagadora, a despeito do grande apoio popular de sua principal oponente, a professora Svetlana Tikhanovskaya, de 36 anos.

Neste domingo, 9, 60.000 pessoas saíram às ruas em mais de 30 cidades do país para protestar contra a autodeclarada vitória de Lukashenko, que governa o país desde 1994. A contagem de votos não pôde ser verificada.

2:30 in Belarus. There are mixed reports about what's going on, esp. in the regions but it seems that both sides decided to call it a day. It is clear for everyone that Lukashenko lost the election but he's not going to give in the power without a fight. This week will be crucial pic.twitter.com/fpwMY855Gf — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Cerca de 3.000 manifestantes foram presos no domingo. Há relatos de que pelo menos uma pessoa morreu. Milhares de policiais, tanques de guerra e tropas do exército foram enviadas para a capital, Minsk, para reprimir os protestos.

Army helicopter landed in Pinsk in Brest region where the situation almost got out of control today. Authorities are preparing for another wave of protests tomorrow. Here's tonight's footage from there. https://t.co/Cx9ak1Mdak pic.twitter.com/lDCnAK7WcM — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 10, 2020

As mídias sociais foram bloqueadas durante o dia e o acesso à internet se tornou mais precário desde domingo, como parte da estratégia do governo de abafar as críticas e os protestos, além de limitar a comunicação da população local com o mundo exterior.

Os bielorrussos dizem que têm diversos motivos para se revoltarem. Além da suspeita de fraude nas eleições, há um descontentamento geral com o modo como o governo vem conduzindo a crise do coronavírus. Lukashenko aconselhou a população a tomar vodca, ir para o interior e dirigir tratores para escapar da doença. A Bielorrússia registra 68.000 casos da covid-19, bem mais do que a vizinha Polônia, que tem o quadruplo de habitantes.

Na Bielorrússia, uma ex-república soviética, desafiar o presidente é um ato de coragem. O ex-banqueiro Viktor Babaryko, o oponente mais forte de Lukashenko na campanha presidencial, foi preso em junho acusado de “fraude”. Outra opositora, Maria Kolesnikova, foi presa no sábado.

A candidata da oposição que sobrou, a professora Svetlana Tikhanovskaya, rejeitou os resultados oficiais da votação de domingo e exigiu que o presidente Alexander Lukashenko ceda o poder no país. “As autoridades devem refletir sobre como transferir o poder. Me considero vencedora da eleição”, afirmou Tikhanovskaya, que contava com amplo apoio popular. Ela entrou na campanha porque seu marido, um conhecido blogueiro crítico ao governo, também foi preso.