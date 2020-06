Trump fará comício em Oklahoma, o primeiro desde o início da pandemia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que voltará a realizar comícios de campanha em breve com o primeiro provavelmente em Tulsa, Oklahoma, enquanto tenta se recuperar de uma queda nas pesquisas de opinião após ter sua liderança criticada na pandemia do coronavírus e de protestos em massa contra a brutalidade policial.

Trump também afirmou a repórteres na Casa Branca que vai anunciar um novo local em breve para um discurso em agosto de aceitação da indicação do Partido Republicano para presidente.

Assessores da campanha dizem que o local deverá ser Jacksonville, na Flórida, embora Trump tenha dito que lugares no Texas e na Geórgia também estavam sendo considerados.

Trump está ansioso para voltar a promover sua candidatura antes das eleições de 3 de novembro, depois de uma pausa de três meses por causa do surto de coronavírus, que matou mais de 112 mil pessoas nos Estados Unidos, maior do mundo em totais.

Nesse ínterim, Trump caiu nas pesquisas à medida que os eleitores julgam o modo com que ele lidou com a crise de saúde e, mais recentemente, com os protestos que eclodiram sobre a morte do afro-americano George Floyd sob custódia policial em Mineápolis.

Ele disse que seu primeiro comício está previsto para 19 de junho e que outros ocorrerão na Flórida, no Texas e no Arizona.