Trump diz que Xi Jinping visitará a Casa Branca no fim de 2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 8, que o líder da China, Xi Jinping, deve visitar a Casa Branca no final de 2026. A declaração ocorre em meio às tentativas de Washington e Pequim de recompor a relação bilateral, marcada por tensões comerciais desde o retorno de Trump ao poder.

A fala foi dada em entrevista à NBC News, gravada em 4 de fevereiro. Na mesma data, Trump e Xi conversaram por telefone sobre comércio, Taiwan, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Irã e uma possível visita do presidente americano à China.

Trump reiterou que planeja viajar a Pequim em abril, antes da ida de Xi aos Estados Unidos. Segundo ele, os dois países mantêm diálogo frequente sobre temas econômicos e comerciais, apesar do embate em torno das tarifas.

“Ele vai vir à Casa Branca, sim, mais para o final do ano”, disse Trump à NBC. O presidente americano classificou Estados Unidos e China como “os dois países mais poderosos do mundo” e afirmou que a relação entre ambos é positiva.

Relação comercial e disputa por tarifas

As relações entre Washington e Pequim voltaram a ser tensionadas após Trump retomar políticas tarifárias contra produtos chineses. O presidente voltou a defender as medidas, afirmando que a China passou a arcar com encargos que antes não existiam.

Segundo Trump, as tarifas impostas durante seus mandatos resultaram na arrecadação de “centenas de bilhões de dólares” para os Estados Unidos. Ele também ressaltou a importância de manter uma relação direta com Xi para tratar das diferenças comerciais.

Apesar das iniciativas americanas para reduzir a dependência da manufatura chinesa, as economias dos dois países seguem fortemente interligadas.

Taiwan, diplomacia e diálogo bilateral

Xi Jinping visitou os Estados Unidos pela última vez em 2023. Na semana passada, durante nova conversa telefônica, o líder chinês pediu que Trump aja com “cautela” em relação à venda de armas para Taiwan, território autogovernado reivindicado por Pequim.

Xi também afirmou esperar que as questões bilaterais, incluindo o comércio, sejam resolvidas de forma amistosa. Segundo a televisão estatal chinesa CCTV, o presidente defendeu o tratamento gradual das divergências e o fortalecimento da confiança mútua entre os dois países.

Após o telefonema, Trump afirmou que a relação com Pequim é “extremamente boa”.

Na sexta-feira, os Estados Unidos propuseram a realização de conversas trilaterais com Rússia e China para estabelecer novos limites às armas nucleares. Até o momento, porém, Pequim tem se recusado a participar de negociações sobre desarmamento neste estágio.

*Com informações da AFP