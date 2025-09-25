Trump diz que Israel e Hamas estão 'perto' de acordo sobre a Faixa de Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que Israel e Hamas estão "perto de chegar a algum tipo de acordo" sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza, mas não especificou os termos do suposto pacto.

"Acho que estamos perto de algum tipo de acordo", disse Trump aos repórteres no Salão Oval da Casa Branca durante uma reunião com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

O americano insistiu em exigir que o Hamas liberte imediatamente todos os reféns mantidos na Faixa de Gaza.

"Muitas pessoas estão morrendo, mas queremos os reféns de volta. Não queremos que volte um nesta semana, um daqui a dois meses, três meses depois. Como vem acontecendo. Queremos que eles voltem todos de uma vez", comentou.

Trump também se referiu à "excelente" reunião que teve com líderes de países árabes e islâmicos no âmbito da Assembleia Geral da ONU para discutir um plano pós-conflito para Gaza.

"Tivemos uma reunião muito positiva com representantes dos países mais poderosos do Oriente Médio, e acho que estamos perto de um acordo", analisou.

Trump, que se reunirá na segunda-feira com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu aos líderes islâmicos não permitir que Israel anexe a Cisjordânia ocupada, informou o portal "Politico".

Desde os bombardeios do Hamas em 7 de outubro de 2023 e o início da ofensiva israelense em Gaza, ambos os lados propuseram vários acordos de cessar-fogo e de libertação de reféns, mas o cerco ao enclave continua.

Uma comissão independente da ONU e um número crescente de países descrevem a ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza como genocídio. Até o momento, mais de 65.200 palestinos foram mortos, incluindo mais de 19.000 menores de idade.