Trump diz que Irã não cobrará taxas de navios no Estreito de Ormuz

Donald Trump afirmou nesta quarta-feira, 24, que recebeu garantias do Irã de que navios continuarão circulando pelo Estreito de Ormuz sem cobrança de pedágios, taxas de seguro ou outras tarifas.

A declaração foi publicada pelo presidente dos Estados Unidos na rede social Truth Social e representa mais um capítulo das negociações em curso entre Washington e Teerã para consolidar um acordo após meses de conflito no Oriente Médio.

“O Irã informou aos Estados Unidos que não há pedágios, taxas de seguro ou qualquer outra taxa cobrada dos navios que transitam pelo Estreito de Ormuz”, escreveu Trump.

Por que o Estreito de Ormuz é importante?

O Estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo e gás natural.

Localizado entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, o corredor concentra uma parcela significativa das exportações energéticas do Oriente Médio.

Qualquer ameaça à navegação na região costuma provocar volatilidade nos preços do petróleo e preocupações sobre o abastecimento global de energia.

O impasse sobre as taxas

Apesar da declaração de Trump, o governo iraniano já havia sinalizado publicamente a intenção de cobrar o que chama de “taxas de serviço marítimo” pela utilização da hidrovia.

A proposta é contestada pelos Estados Unidos, que consideram a livre circulação de embarcações essencial para a estabilidade do comércio internacional.

Na terça-feira, autoridades do Irã e de Omã afirmaram que estudarão os valores que poderão ser cobrados por serviços relacionados à administração do estreito, ao mesmo tempo em que defenderam sua soberania sobre a região.

Impacto no mercado de petróleo

As declarações surgem em um momento de atenção dos investidores ao futuro da navegação no Golfo Pérsico.

Nos últimos meses, o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã elevou os riscos geopolíticos na região e provocou oscilações nos preços internacionais do petróleo.

Um acordo que garanta a livre circulação de petroleiros pelo Estreito de Ormuz é visto pelo mercado como um fator capaz de reduzir parte da pressão sobre os custos de energia.

Trump não detalhou se as garantias recebidas de Teerã permanecerão em vigor após o período de negociações atualmente previsto entre os dois países.*Com AFP