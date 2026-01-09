Mundo

Trump diz que iniciará ataques terrestres contra cartéis do México

As declarações foram feitas menos de uma semana depois de Washington executar uma operação para capturar o presidente da Venezuela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12h00.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite de quinta-feira, 8, que o país está prestes a iniciar ataques “por terra” contra os cartéis do narcotráfico que, segundo ele, “estão governando o México”.

“Vamos começar a atacar por terra no que se refere aos cartéis”, disse Trump em entrevista à emissora de televisão Fox News.

As declarações foram feitas menos de uma semana depois de Washington executar uma operação para capturar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e levá-lo a um tribunal federal em Nova York para ser julgado por “narcoterrorismo”.

“Os cartéis estão governando o México. É muito, muito triste ver e perceber o que aconteceu naquele país. Mas os cartéis o estão governando e estão matando de 250 mil a 300 mil pessoas em nosso país todos os anos”, afirmou o republicano.

Desde o início de seu segundo mandato, Trump vem dizendo que vai combater com rigor o tráfico de entorpecentes, especialmente o de fentanil procedente do México, e já se ofereceu para enviar o Exército americano para atacar o narcotráfico. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, recusou as propostas, argumentando que o México é um país soberano e que seu governo aposta em uma solução pacífica.

No domingo passado, Trump elogiou a homóloga mexicana, mas disse que Sheinbaum “está preocupada” e “tem um pouco de medo sobre os cartéis controlando o México”.

“É preciso fazer algo em relação ao México. O México tem que se organizar, porque os entorpecentes estão vazando a partir do México. E vamos ter que fazer algo. Adoraríamos que o México fizesse. Eles são capazes de fazer, mas, infelizmente, os cartéis são muito fortes no México”, afirmou o magnata nova-iorquino um dia após a operação para prender Maduro.

Trump e integrantes de seu gabinete reforçaram nos últimos dias que Washington não hesitará em usar seu poderio militar para defender a segurança nacional, que consideram ameaçada pelos cartéis mexicanos.

*Com informações de EFE

