Irã estaria ativando 'células dormentes' em outros países em meio à guerra com os EUA, diz jornal

Autoridades dos Estados Unidos distribuíram um alerta interno a órgãos de segurança e aplicação da lei indicando a possibilidade de o Irã ativar as chamadas "células dormentes" fora de seu território.

A informação foi divulgada após a emissora americana ABC News nesta segunda-feira, 9, publicar reportagem sobre o conteúdo do aviso enviado às agências policiais do país.

De acordo com a rede de televisão, serviços de inteligência norte-americanos captaram comunicações criptografadas que teriam partido de Teerã. Esses sinais, segundo avaliação inicial citada no relatório federal compartilhado com forças de segurança, poderiam funcionar como um "gatilho operacional" para agentes infiltrados em diferentes regiões.

O documento menciona uma "análise preliminar" de transmissões que teriam sido redirecionadas para vários países depois da morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. O líder religioso teria morrido durante a primeira onda de bombardeios registrada em 28 de fevereiro.

Segundo a ABC, o aviso enviado às agências destaca que ainda não é possível determinar o conteúdo exato das mensagens interceptadas. A abertura repentina de uma estação de rádio com alcance internacional levou autoridades a recomendar monitoramento ampliado do cenário.

O comunicado não cita países específicos nem descreve possíveis ações ligadas às transmissões. O texto orienta as forças de segurança a reforçar o monitoramento de atividades de radiofrequência consideradas incomuns e a aplicar protocolos de prevenção voltados a evitar incidentes em território norte-americano e em pontos estratégicos.

As transmissões identificadas estavam codificadas. Segundo a avaliação das autoridades, o sinal pode ter sido direcionado a destinatários clandestinos que possuam a chave necessária para decifrar a comunicação.

Operação militar amplia monitoramento interno nos Estados Unidos

Desde o início dos ataques ao Irã, no contexto da operação "Fúria Épica", o FBI, Federal Bureau of Investigation, intensificou o acompanhamento de indivíduos considerados de interesse dentro dos Estados Unidos. Agentes receberam orientação para observar possíveis reações ou ativações relacionadas aos bombardeios.

Esse monitoramento inclui análise de atividades suspeitas e verificação de contatos que possam indicar ligação com estruturas operacionais externas.