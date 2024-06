Trump promete revogar ordem de Biden sobre fechar fronteira com México Em discurso público, aspirante à presidência dos EUA ameaçou impor tarifas aos países que não impedirem o fluxo de migrantes ilegais

ATLANTA, GEORGIA - APRIL 10: Former U.S. President Donald Trump speaks to the media as he arrives at the Atlanta Airport on April 10, 2024 in Atlanta, Georgia. Trump is visiting Atlanta for a campaign fundraising event he is hosting. Megan Varner/Getty Images/AFP (Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (Getty Images via AFP))