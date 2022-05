Terremoto de 7,2 graus atinge o Peru e é sentido no Brasil

Um terremoto de 7,2 graus de magnitude atingiu o Peru, nesta quinta-feira, 26. Segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o temor ocorreu a uma profundidade de 212 km.

Segundo Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci), até o momento, não há relatos de danos ou vítimas. O terremoto foi registrado às 7h02, com epicentro na cidade de Ayaviri, próximo da fronteira com a Bolívia de Puno. Tremores foram sentidos no Brasil, na região de Porto Velho em Rondônia, no Chile, no Equador e em Sucre, a capital da Bolívia.

Segundo o Sismológico Nacional do Instituto Geofísico do Peru (IGP), o terremoto teve uma intensidade de 6,9 e alcançou uma profundidade de 240 quilômetros. Já o Centro Sismológico Mediterrâneo Europeu (EMSC) classificou o terremoto em magnitude 7 e o Instituto Geofísico do Equador reportou um tremor de magnitude 7,9 em Puerto Acosta, na Bolívia.

Autoridades peruanas anunciaram que devido à grande profundidade em que se produziu, o terremoto foi sentido nas regiões de Tacna (fronteira com Chile), Moquegua, Cusco e Arequipa.

Em entrevista à rádio RPP, o diretor do IGP, Hernando Tavera, disse que devido a intensidade a população poderia se assustar. "Até agora, devido ao nível de intensidade na superfície trêmula, não deve causar nenhum tipo de dano, mas sim um susto", explicou. O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA disse que não havia alerta de tsunami.

O Peru fica localizado em uma área chamada Círculo de Fogo do Pacífico, onde cerca de 85% das atividades sísmicas do mundo são registradas.

Tremores sentidos em Porto Velho

Prédios públicos precisaram ser evacuados em Porto Velho, em Rondônia, após o terremoto que atingiu a região do Peru e Bolívia ser sentido na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, o abalo sísmico atingiu o prédio do Tribunal de Justiça, Ministério Público de Rondônia, Assembleia Legislativa e o Centro Político-Administrativo do Governo de Rondônia. Segundo autoridades locais, não houve danos ou comprometimento das estruturas.