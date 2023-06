Siemens investe US$ 154 milhões em expansão de fábrica digital em Chengdu, na China

O gigante alemão Siemens planeja investir € 140 milhões (US$ 154 milhões) na expansão de sua fábrica digital na cidade de Chengdu, na China, visando aproveitar as oportunidades no rápido crescimento do mercado chinês.

A Siemens irá expandir a fábrica, que atualmente é responsável pela produção de equipamentos de automação industrial, e criar 400 novos empregos, conforme anunciado pela empresa sediada em Munique. Essa iniciativa contribuirá para o fortalecimento das capacidades de pesquisa, desenvolvimento e fabricação da Siemens na China.

Essa estratégia faz parte do novo plano de investimento global da Siemens, no valor de € 2 bilhões (US$ 2,2 bilhões), para este ano. Além disso, a empresa anunciou que investirá um adicional de € 500 milhões (US$ 547 milhões) em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial e o metaverso industrial.

A Siemens escolheu Shenzhen para investir em um novo Centro de Inovação em Pesquisa e Desenvolvimento Digital, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de sistemas de controle de movimento utilizando tecnologias de digitalização e eletrônica de potência. A decisão foi motivada pelo fato de muitos clientes chineses serem pioneiros na adoção de novas tecnologias, especialmente nas áreas de digitalização e manufatura de alta tecnologia.

China: 30% da produção manufatureira global

A China é o maior mercado industrial do mundo, representando cerca de 30% da produção manufatureira global. Roland Busch, presidente e CEO da Siemens, afirmou durante o Fórum de Economia Digital da Siemens em Pequim, realizado no dia 14 de junho, que a transformação digital do setor industrial chinês está avançando rapidamente, tornando o mercado local extremamente atraente para a Siemens.

De acordo com o relatório mais recente de resultados da empresa, a Siemens registrou um lucro líquido de € 3,6 bilhões no primeiro trimestre, um aumento de 193% em relação ao ano anterior. A receita também cresceu 14%, atingindo € 19,4 bilhões (US$ 21,2 bilhões), com um aumento de 9% proveniente da China, totalizando € 2,3 bilhões.

Com o investimento na expansão da Fábrica Digital de Chengdu, a Siemens reforça seu compromisso em atender às demandas do mercado chinês em constante evolução, ao mesmo tempo que impulsiona seu crescimento e inovação tecnológica em um dos mercados mais dinâmicos do mundo.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: The Paper