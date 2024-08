Brasileiro salva criança que se pendurou em varanda de apartamento no 2º andar na Espanha

Um trabalhador brasileiro do setor da construção civil na Espanha salvou a vida de um menino de seis anos que havia subido no corrimão de uma varanda no segundo andar de um prédio na cidade espanhola de Alicante na segunda-feira, momento que foi filmado moradores locais e tem sido amplamente divulgado nas redes sociais.

O brasileiro, chamado Felipe David, de 29 anos, trabalha em uma obra ao lado do imóvel da criança resgatada e não hesitou ao agir para alcançar a criança e empurrá-la para cima para que ela pudesse voltar para o interior do apartamento.

O homem disse à Agência EFE na quarta-feira, 21, que estava prestes a ir para casa quando ouviu pessoas gritando na rua, que perceberam que o menino corria sério risco de cair.

"Pensei que fosse uma briga", explicou Felipe David, que olhou pela janela e viu "que havia um menino que estava com metade do corpo para fora e tentava tirar a outra perna".

Como "sabia que tinha a chance de chegar até a criança, pois era a pessoa mais próxima", o brasileiro pulou da janela da casa onde estava trabalhando para alcançar, pela pequena fresta da fachada, a varanda onde a criança estava.

"Rapidamente agarrei a camisa da criança para que ela não se assustasse" e caísse, e a empurrei para dentro de casa, momento em que os pais perceberam o que estava acontecendo.

Felipe David entrou na casa depois de resgatar a criança e encontrou no interior os pais, aos quais contou o que tinha acabado de acontecer:

"Eles estavam muito assustados", relatou o trabalhador, quem o pai da criança agradeceu.

O menino aparentemente estava brincando com o irmão quando abriu a janela e saiu em questão de segundos. De acordo com vizinhos, trata-se de uma família francesa que está de férias nesse imóvel na cidade espanhola.