Segundo tremor em abril: terremoto de magnitude 5,5 atinge Taiwan

Taiwan foi sacudida, nesta segunda-feira, 22, por um terremoto de magnitude 5,5 com epicentro em Hualien, no leste da ilha, de acordo com a Agência Central de Meteorologia.

Em 3 de abril, Taiwan foi atingida por um terremoto de magnitude 7,4, que deixou pelo menos 17 mortos e mais de 1.100 feridos, com epicentro em Hualien.

O terremoto ocorreu às 17h08 (09h08 no horário de Brasília) e, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, teve uma magnitude de 5,3 e ocorreu a uma profundidade de 8,9 quilômetros.

Os terremotos são comuns em Taiwan, pois a ilha está localizada perto da junção de duas placas tectônicas.

Após o terremoto de 3 de abril, centenas de réplicas foram registradas. Esse terremoto foi o mais forte em Taiwan desde o terremoto de magnitude 7,6 que atingiu a ilha em setembro de 1999, deixando 2.400 mortos.