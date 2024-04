Taiwan registra pior terremoto em 25 anos e Japão dispara alerta de tsunami

Pelo menos nove pessoas morreram e cerca de 800 ficaram feridas na quarta-feira em razão de um forte terremoto em Taiwan que danificou dezenas de edifícios e provocou alertas de tsunami que se estenderam até o Japão e as Filipinas. Outras 50 pessoas estão desaparecidas. As informações são do Yahoo News.

"O terremoto foi sentido em toda Taiwan e nas ilhas próximas à costa", disse Wu Chien-fu, diretor do Centro de Sismologia da Administração Central de Meteorologia de Taipei.

Wu disse que o terremoto foi o mais forte desde que um de magnitude 7,6 atingiu a ilha em setembro de 1999, matando cerca de 2.400 pessoas no desastre natural mais mortal da história da ilha. Não está descartada a hipótese de mais tremores nos próximos dias.

Imagens dramáticas foram exibidas na TV local de prédios de vários andares na cidade de Hualien (uma cidade costeira montanhosa com cerca de 100.000 habitantes que foi isolada por deslizamentos de terra) e em outros lugares que se inclinaram após o terremoto, enquanto um armazém na cidade de Nova Taipei desmoronou.

Em outro vídeo divulgado nas redes, um motorista conseguiu captar o exato momento em que estava passando por uma monte quando o terremoto começou.

🚨BREAKING: Dashcam captures 7.5 magnitude earthquake on highway in eastern Taiwanpic.twitter.com/EPbCHgc1Xi — AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024

A presidente Tsai Ing-wen pediu que as agências do governo local e central se coordenassem entre si e disse que o exército nacional também forneceria apoio.

Em Taiwan, no Japão e nas Filipinas, as autoridades emitiram inicialmente um alerta de tsunami, mas o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico disse que a ameaça havia "passado em grande parte".

Taiwan é regularmente atingida por terremotos, pois a ilha fica perto da junção de duas placas tectônicas, enquanto o vizinho Japão sofre cerca de 1.500 abalos todos os anos.

Do outro lado do Estreito de Taiwan, usuários de mídias sociais na província de Fujian, no leste da China, que faz fronteira com Guangdong no sul e em outros lugares, disseram que também sentiram fortes tremores. Moradores de Hong Kong também relataram ter sentido o terremoto.

O turno de trabalho na Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - a maior fabricante de chips do mundo - foi brevemente interrompida em algumas fábricas, disse um funcionário da empresa à AFP.