Rússia notificou EUA sobre lançamento de novo míssil com 30 minutos de antecedência

A Rússia notificou os Estados Unidos sobre os planos de lançar seu novo míssil balístico hipersônico “Oreshnik” contra um alvo na Ucrânia com 30 minutos de antecedência, informou o Kremlin.

“O lado russo avisou os americanos sobre o lançamento do 'Oreshnik' por meio do Centro Nacional Russo de Redução de Risco Nuclear, que opera em modo automático e mantém comunicação constante com um sistema similar nos Estados Unidos”, disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, à agência de notícias "TASS".

Peskov explicou que Moscou não informou Washington sobre o lançamento do 'Oreshnik' de acordo com os procedimentos previstos para mísseis balísticos intercontinentais, já que se trata de uma arma de “médio alcance”.

A porta-voz adjunta do Pentágono, Sabrina Singh, disse em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira que os Estados Unidos foram notificados pouco antes do lançamento por meio dos canais de Redução de Risco Nuclear.

Ela se recusou a dizer com quanta antecedência foi avisada, mas criticou o lançamento como uma escalada do conflito.

Pouco antes, os Estados Unidos confirmaram que a Rússia não havia usado um míssil balístico intercontinental (ICBM) para atacar uma infraestrutura na cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia, mas sim um míssil balístico de médio alcance (MRBM), uma arma de menor potência e alcance.

Uma autoridade americana disse à Agência EFE que os Estados Unidos concluíram que o míssil usado era de médio alcance, com um alcance máximo entre 1.000 e 3.000 quilômetros, ao contrário dos mísseis balísticos intercontinentais, que são projetados principalmente para transportar armas nucleares e têm um alcance de mais de 5.500 quilômetros.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira que Moscou havia lançado um novo míssil balístico hipersônico não nuclear no país vizinho em resposta aos ataques ucranianos com armas ocidentais de longo alcance contra a infraestrutura em território russo.

Putin acrescentou que Moscou se reserva o direito de usar seu arsenal contra instalações militares em países que permitem que Kiev use seus mísseis para atacar o território russo.