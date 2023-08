Rússia faz conferência de segurança e exclui potências ocidentais; Brasil é convidado

A Rússia vai promover uma conferência internacional de segurança na próxima terça-feira, 15, em Moscou. De acordo com informações divulgadas pela organização do evento, potências ocidentais não foram convidadas para participar do evento que vai reunir países do Oriente Médio, África, Leste Europeu e América Latina.

Lula na situação russa

O Brasil foi convidado para o evento, mas ainda não há informações se confirmou a presença. Outros países da América Latina, como Chile, Equador, Argentina, Venezuela e Uruguai também foram convidados. Segundo a mídia estatal chinesa, o ministro da Defesa Li Shangfu participará do evento.

O evento acontece a três dias da cúpula do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. O encontro tem o objetivo de estreitar laços entre os três países e discutir questões militares e exercícios conjuntos anuais diante das desavenças dos três contra a China e a Coreia do Norte.