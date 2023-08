Lula participa de posse do presidente do Paraguai nesta terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar nesta terça-feira, 15, em Assunção, da cerimônia de posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Peña.

Candidato do Partido Colorado, Peña foi eleito em pleito realizado em 30 de abril, com 42,74% dos votos, e já visitou Brasília duas vezes este ano, em 16 de maio e 28 de julho, ocasiões em que manteve encontros com Lula. No último encontro, os presidentes discutiram a revisão do tratado da usina de Itaipu Binacional, que deve ser finalizada até o fim do ano.

O Planalto afirma que a presença do petista na posse de Peña, se enquadra na "retomada da política externa do governo brasileiro, com destaque para a valorização das parcerias com vizinhos continentais". A agenda internacional tem sido um dos principais focos de Lula nesse início de terceiro mandato. Além de propor discussões em torno do fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, com declarações consideradas polêmicas por autoridades ucranianas, o presidente planeja finalizar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia enquanto comanda o bloco sul-americano. Por isso, a aproximação com políticos do continente tem ocorrido nos últimos meses.

Na América Latina, o Paraguai abriga a maior comunidade brasileira residente no exterior, superior a 245 mil pessoas. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai e é a maior origem de investimentos estrangeiros diretos no país, de cerca de US$ 904 milhões. Em 2022, a corrente comercial entre os dois países alcançou valor recorde de US$ 7,15 bilhões, aumento de 7,8% em relação ao ano anterior.

Quem é Santiago Peña, presidente eleito do Paraguai

Santiago Peña tem 44 anos e é formado em economia e mestre em administração pública pela Columbia University. Ele trabalhou por anos no Banco Central do Paraguai e atuou em conselhos de liderança da entidade. Penã foi Ministro da Fazenda, de 2015 a 2017, durante o governo de Horacio Cartes. Filiado ao Partido Colorado, ele assumirá um mandato de 5 anos.