'Rolexgate': Congresso peruano barra tentativa de impeachment de Dina Boluarte

A presidente do Peru, Dina Boluarte, evitou a mais nova tentativa de impeachment sob alegações de corrupção ligadas a relógios de luxo Rolex e a uma coleção de joias estimados em meio milhão de dólares.

No último dia 30, forças de segurança do Peru efetuaram uma operação de busca na residência da presidente no âmbito de uma investigação por suposto enriquecimento ilícito em decorrência do uso de relógios Rolex que não foram declarados como patrimônio. Na quinta-feira, legisladores rejeitaram duas vezes os pedidos de moção para o impeachment em votações de 49 a 33 e 59 a 32 votos, respectivamente.

O escândalo dos relógios começou com uma reportagem do programa "La Encerrona". A matéria revelou que Boluarte usou diversos relógios da marca Rolex em eventos oficiais desde que tomou posse como vice-presidente do governo do ex-presidente Pedro Castillo e como ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social no ano de 2021. A acusação seria de enriquecimento ilícito.

Tentativas de impeachment são comuns no Peru, que já teve seis presidentes desde 2018. A Constituição nacional permite que esse processo seja iniciado com base em "incapacidade moral", a qual não exige prova de transgressões legais. O impeachment demanda 87 votos de um total de 130 políticos.

Nesta semana, investigadores expandiram o âmbito da busca para focar também em depósitos bancários de origem desconhecida e em outras joias, incluindo uma pulseira da marca Cartier. Dina Boluarte nega qualquer tipo de ofensa.

Com informações da Al-Jazeera.