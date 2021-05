Reino Unido ruma para descartar distanciamento social em junho, diz premiê

O Reino Unido está a caminho de descartar a regra de distanciamento social da covid-19, que exige que as pessoas mantenham uma distância de ao menos 1 metro, perto do final do mês que vem, disse o primeiro-ministro, Boris Johnson, nesta segunda-feira, 3.

O governo de Johnson estabeleceu um cronograma para encerrar as restrições de lockdown em etapas, já que as vacinações abrangentes ajudam a conter as infecções.

O dia 21 de junho foi escolhido como a data em que o distanciamento social poderia acabar.

Indagado sobre esta possibilidade durante uma visita de campanha ao norte da Inglaterra, Johnson disse: "Acho que temos uma boa chance, uma boa chance, de poder dispensar (a distância de) um metro ou mais."

A regra de 1 metro ou mais determina que as pessoas precisam manter ao menos esta distância umas das outras e adotar outras medidas de mitigação para evitar a disseminação das infecções, e foi duramente criticada pelo setor de hospitalidade.

A próxima etapa dos planos de relaxamento do governo ocorre em 17 de maio, quando as restrições a viajantes do exterior devem ser afrouxadas, mas não suspensas.

Johnson adotou um tom cauteloso a respeito deste prazo.

"Queremos mesmo alguma abertura em 17 de maio, mas não acho que as pessoas deste país queiram ver um influxo de doença de nenhum outro lugar. Eu certamente não quero. Temos que ser muito, muito duros, e temos que ser tão cautelosos quanto pudermos."