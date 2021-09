Quer comprar uma casa na Itália? Governo vende imóveis por 1 euro

Cerca de 60 casas serão vendidas por um valor simbólico de € 1 na cidade de Calatafimi-Segesta, em Trapani, na região da Sicília, na Itália. Não é a primeira vez que isso acontece. A proposta chama atenção do mundo inteiro não só pelo preço de um café expresso como também, pela localização dos imóveis, que ficam em regiões famosas por suas belezas e tem como objetivo revitalizar a região.

O anúncio foi feito pelo comissário extraordinário do município, Francesco Fragale, que explicou que a medida possibilitará "iniciar um processo econômico virtuoso que ponha em movimento a economia do país, dando trabalho ao setor da construção e do artesanato, com fortes repercussões econômicas no futuro”.

Para atrair novos moradores, investidores, impulsionar a economia e o turismo, os governos locais oferecem imóveis desde que os novos donos se comprometam a restaurar, reformar, manter as casas por determinado período e arcar com todas as despesas relacionadas à documentação.

Caso contrário, o proprietário deverá pagar uma multa e o imóvel será devolvido à prefeitura. Os interessados poderão se inscrever até o próximo mês, segundo a agência ANSA.

Segundo o edital, é preciso respeitar normas rígidas caso o imóvel seja considerado um bem arquitetônico ou cultural. Devido ao tempo de abandono, algumas casas estão bastante degradadas. As obras devem ser concluídas em até três anos a partir do início, uma vez que a licença de construção for emitida, afirma a ANSA.

A documentação necessária para participar do concurso deve ser enviada por correio até o dia 30 de outubro. Todas as informações estão disponíveis no site oficial do município, disponível no link.

O primeiro local a oferecer os imóveis foi a cidade de Tarento, na região da Apúlia, com a intenção de revitalizar uma cidade que estava praticamente abandonada.

A iniciativa de Calatafimi-Segesta segue o mesmo formato de outras regiões como Toscana, a Sicília, a Sardenha, a Puglia, o Piemonte e a Lombardia. O projeto existe pelo menos desde 2014 na Itália e ficou conhecida em italiano como "Case a un euro”. Outros países já adotaram a ideia: França, Croácia, Espanha, Japão, Suíça e Portugal.