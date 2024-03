Quem é o herdeiro indiano que terá Gates, Zuckerberg e Rihanna em casamento

Alguns dos líderes empresariais mais poderosos e influentes do mundo são esperados para uma super festa de três dias que começa nesta sexta e vai até domingo para fazer o "esquenta" do casamento do indiano Anant Ambani, filho do bilionário Mukesh Ambani, CEO do conglomerado industrial Reliance. Mukeshi tem uma fortuna estimada de US$ 113 bilhões, segundo o Index Bloomberg de Bilionários.

São esperados 1.200 convidados para o luxuoso evento deste final de semana.

Entre a lista de convidados estão nada menos que Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai (CEO da Alphabet), Jay Y. Lee (principal executivo da Samsug), Bob Iger (CEO da Disney), Shantanu Narayen (CEO da Adobe) e Ivanka Trump, filha do ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

Para entreter os convidados, devem se apresentar por lá Rihanna e o mágico David Blaine.

As celebrações ocorrerão nos terrenos de uma refinaria de petróleo em Jamnagar, onde há 10 milhões de árvores e o maior pomar de manga da Ásia. O local também abriga o centro de resgate e reabilitação de animais dos Ambani, que tem 2.000 animais resgatados, incluindo leopardos, tigres, leões, onças e elefantes.

Uma equipe de 21 chefs foi escalada para o evento. Haverá 75 tipos de pratos para o café da manhã, mais de 225 tipos de pratos para o almoço, 275 tipos de pratos para o jantar e 85 tipos de itens serão incluídos na refeição da meia-noite.

Os valores desse festança não foram revelados.

A cerimônia "oficial" do casamento Anant Ambani com Radhika Merchant, filha de magnatas do setor farmacêutico, vai acontecer somente em julho.

Vale lembrar que Ambani realizou o casamento mais caro até agora na Índia para sua filha, em 2018, que supostamente custou US$ 100 milhões (R$ 498 milhões) e contou com a apresentação da estrela pop americana Beyoncé.

Quem é Anant Ambani

Anant Ambani, de 66 anos, é presidente da gigante do petróleo e das telecomunicações Reliance Industries e 10ª pessoa mais rica do mundo, segundo a lista de bilionários da Forbes.

Recentemente, a Walt Disney Company anunciou uma joint-venture com a Reliance Industries, em um acordo de US$8,5 bilhões. A fusão envolve os seus ativos de TV e mídia de streaming na no país asiático.

O acordo criará uma potência midiática na nação mais populosa do mundo e encerrará as décadas da Disney de esforço solo. A fusão também segue uma longa luta da Disney para conter a perda de usuários de seu negócio de streaming na Índia e a tensão financeira causada pelos bilhões de dólares em pagamentos pelos direitos de críquete indianos.