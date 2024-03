Quem é o CEO de tecnologia que construiu, silenciosamente, uma fortuna maior que a de Tim Cook

Um executivo de tecnologia muito bem-sucedido que acaba de deixar o cargo de CEO da Snowflake pode não ser tão conhecido como Tim Cook, da Apple, ou Satya Nadella, da Microsoft, mas é mais rico do que ambos.

Frank Slootman, que se aposentou como o principal executivo da empresa de armazenamento de dados em nuvem na semana passada, tem uma fortuna estimada em US$ 3,7 bilhões - uma soma que o coloca à frente de Cook (que vale cerca de US$ 2 bilhões) e Nadella (que ainda não é bilionário), segundo a Bloomberg.

Slootman alcançou sua riqueza como chefe de três empresas: Snowflake, ServiceNow e Data Domain, segundo a mesma Bloomberg. Ele levou a Snowflake a uma das maiores ofertas públicas iniciais de tecnologia de 2020, levantando US $ 3.4 bilhões com um valor estimado de US $ 33.3 bilhões da empresa.

Da ala conservadora

Slootman, que nasceu na Holanda e foi para os Estados Unidos aos 20 anos, foi descrito como um CEO militante da ala conservadora do Vale do Silício, ao lado de Peter Thiel e Elon Musk, de acordo com a Business Insider.

Em 2021, Slootman se desculpou depois de dizer em uma entrevista que não queria que a diversidade se sobrepusesse ao mérito ao contratar e promover. Em uma declaração posterior, ele disse que a diversidade e o mérito não eram mutuamente exclusivos. Acrescentou que a Snowflake estava comprometida com mais iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, e pediu desculpas a qualquer pessoa prejudicada por seus comentários.

Slootman permanecerá como presidente do conselho da Snowflake. O novo CEO da empresa é Sridhar Ramaswamy, ex-executivo de publicidade do Google que se juntou à Snowflake em maio e tem liderado sua estratégia de inteligência artificial.