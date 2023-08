Produção do maior campo de gás da China ultrapassa 600 mil milhões de metros cúbicos

O maior campo de petróleo e gás da China, o campo petrolífero de Changqing, produziu mais de 600 mil milhões de metros cúbicos de gás natural, estabelecendo um novo recorde nacional, informou na terça-feira, 29, ao maior produtor e distribuidor de petróleo e gás do país, a PetroChina Limited.

Equivalente ao consumo total de gás natural do país durante dois anos, a produção acumulada pode substituir 720 milhões de toneladas de carvão normal e reduzir as emissões de carbono em 1,66 mil milhões de toneladas, disse a PetroChina.

Localizado na Bacia de Ordos, no noroeste da China, o campo petrolífero tem desempenhado um papel importante na otimização da estrutura energética do país e na melhoria do seu ambiente ecológico, acrescentou.

De acordo com a empresa, cerca de 70 por cento do gás neste campo é gás apertado – gás natural preso dentro de uma rocha com permeabilidade extremamente baixa, tornando-o extremamente difícil de extrair.

“Fizemos avanços nas tecnologias de base para a exploração e desenvolvimento de campos de gás”, disse Li Zhanming, diretor executivo da PetroChina Changqing Oilfield Company, acrescentando que já perfuraram 14 campos de gás nestas condições e aumentaram a produção de gás natural em mais de 2 mil milhões de metros cúbicos por ano.

Os investigadores utilizaram uma tecnologia sísmica tridimensional, que é como realizar exames de tomografia computorizada (TC) de alta precisão para descobrir depósitos subterrâneos de gás natural.

A taxa de recuperação de gás no reservatório de gás apertado do campo petrolífero de Changqing aumentou 15% nos últimos 10 anos, e tornou-se a maior região produtora de gás natural do país por 12 anos consecutivos, disse Li.

Estima-se que o gás natural produzido anualmente pelo campo petrolífero representa um quarto da produção total de gás nacional, abastecendo mais de 40 cidades de grande e média dimensão e satisfazendo a procura de gás natural de quase 400 milhões de pessoas.