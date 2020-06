Presidente de Portugal dá aula na TV aberta para alunos da rede pública

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu voltar às suas origens de professor para dar uma aula de cidadania na TV estatal para alunos do 1º ao 9º ano que estão estudando por ensino remoto durante a pandemia da covid-19.

A aula, que fez parte do programa educacional à distância de coordenação nacional, chamado #EstudoEmCasa, aconteceu no dia 15 de junho. O programa é uma parceria entre o Ministério da Educação português e a emissora pública RTP.

Durante 28 minutos, Rebelo falou sobre “As Lições da Pandemia”. Ele citou dez lições que o país aprendeu nesse período, como a de valorizar mais os profissionais de saúde e descobrir o valor das pequenas coisas.

Vale lembrar que em Portugal a figura do presidente tem um papel diferente. Rebelo é o chefe de Estado, responsável por garantir a independência nacional, mas o cargo de chefe do poder Executivo é do primeiro-ministro, hoje ocupado por António Costa.

Veja a seguir a lista das dez lições de Rebelo sobre a pandemia:

A vida é importante para que outras atividades ocorram

Só a união pode acabar com a pandemia

O vírus não conhece fronteiras

A atuação de trabalhadores essenciais foi o que permitiu que a população ficasse em casa

Não somos eternos. Portanto, evitar a circulação para proteger os mais frágeis e mais velhos ensina essa lição

O vírus prejudica, de forma mais grave, as populações mais pobres

Gratidão aos portugueses que moram fora e não puderam visitar os parentes para reduzir o contágio

Estar em isolamento nos reaproxima nas relações com os familiares

Pequenas coisas valem muito

Vivenciar uma pandemia é uma grande aula da vida

Assista a aula na íntegra: