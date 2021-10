Portugal dará dose de reforço contra covid-19 para idosos

Portugal dará uma terceira dose da vacina contra covid-19 a pessoas de 65 anos ou mais a partir da próxima semana, começando com os grupos mais vulneráveis, como moradores de casas de repouso e pessoas de mais de 80 anos.

O país, que tem a maior taxa de vacinação do mundo agora que inoculou 85% de sua população total, começou a dar uma dose extra da vacina contra covid-19 às pessoas de mais de 16 anos com sistemas imunológicos debilitados no mês passado.

Portugal vai oferecer dose de reforço para todos com mais de 65 anos a partir de 11 de outubro, disse o secretário de Saúde de Estado, António Sales, na noite de segunda-feira.

Ele disse que a dose de reforço só pode ser administrada seis meses depois da segunda dose.

Vários países da União Europeia, como Espanha e França, lançaram suas próprias campanhas de vacinas de reforço antes de a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) emitir sua diretriz na segunda-feira, mas elas variam muito no que diz respeito aos grupos contemplados.

A EMA recomendou que se dê uma terceira dose da vacina da Pfizer-BioNTech ou da Moderna a pessoas com sistemas imunológicos debilitados, mas deixou a cargo dos países-membros decidir se a população em geral deveria receber os reforços.