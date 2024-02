Plano de segurança dos Jogos de Paris é roubado dentro de trem

Uma bolsa contendo um computador e dois cartões de memória USB com planos de segurança da polícia para os Jogos Olímpicos de Paris foi roubada de um trem na estação Gare du Nord da capital francesa.

De acordo com o The Guardian, a bolsa pertencia a um engenheiro da prefeitura de Paris. Ele havia colocado a bolsa no compartimento de bagagem acima de seu assento. Como o trem estava atrasado, ele decidiu trocar de trem, momento em que descobriu o roubo.

O engenheiro disse que seu computador de trabalho e dois pen drives continham dados confidenciais, em particular os planos da polícia municipal para proteger os Jogos Olímpicos.

Uma investigação está sendo conduzida pela polícia regional de transportes. A prefeitura de Paris ainda não fez comentários sobre o caso.

Dois mil policiais municipais e cerca de 35.000 membros da equipe de segurança serão mobilizados durante os Jogos, que ocorrerão de 26 de julho a 11 de agosto.

Paris já foi palco de ataques em grande escala, como no Bataclan em 2015, quando extremistas islâmicos invadiram a sala de música do clube noturno e atiraram nos terraços das cafeterias, matando 130 pessoas.