O Congresso do Peru começou a julgar nesta sexta-feira, 18, um pedido de impeachment do presidente Martín Vizcarra. A votação deve ser encerrada ainda hoje. Segundo levantamento do jornal El Comercio com os congressistas, a tendência é que o pedido de afastar Vizcarra, que é popular no país por medidas anticorrupção, seja negado.

O pedido de impeachment veio após o vazamento de alguns áudios de Vizcarra na semana passada. Ele teria feito a contratação irregular de um cantor e, nos áudios, aparece pedindo para que assessoras mintam sobre o caso.

“Os áudios expostos, sem dúvida, afetam essa imagem anticorrupção. O entorno do presidente já era alvo de questionamentos, como com seu ex-ministro dos Transportes”, diz Samuel Rotta, vice-diretor executivo da organização peruana Proética, capítulo da Transparência Internacional no Peru.

Quem lidera a sessão de hoje é o opositor Manuel Merino, que é presidente do Congresso. Merino é de centro direita e quase desconhecido pelos peruanos, e assumiria o poder em caso de saída do atual presidente.

A sessão começou por volta das 12 horas de Brasília, com a presença de Vizcarra e de seu advogado de defesa. A maioria dos parlamentares acompanha a votação pela internet em virtude da pandemia do novo coronavírus. São necessários 87 votos, de um total de 130 cadeiras, para destituir Vizcarra.

O Peru é um dos países mais afetados pelos esquemas de corrupção da Odebrecht. O caso de Vizcarra não tem relação com a empreiteira brasileira, mas os escândalos envolvendo os presidentes anteriores marcaram profundamente o país.

Dentre os ex-presidentes recentes no Peru, quatro foram denunciados pelos escândalos relacionados à Odebrecht. A oposição, dessa forma, calcula que afastar Vizcarra agora agravaria a situação do país em meio à pandemia do coronavírus e à insegurança institucional. O Peru tem novas eleições em dois anos.

Vizcarra assumiu o Peru em 2018, mas não foi eleito diretamente: ele era vice na chapa de Pedro Pablo Kuczynski (2016-18), o PPK, que renunciou ao cargo e terminou sendo preso depois pela Justiça peruana.

PPK estava envolvido em escândalos de corrupção, incluindo a Odebrecht. Ex-banqueiro, ele havia sido eleito em 2016 com a promessa de uma agenda anticorrupção e com base em sua imagem de economista liberal.

“Os problemas do áudio de Vizcarra, nesse contexto, dificilmente são comparáveis aos subornos multimilionários dos quais participaram os ex-presidentes”, diz Rotta.

O país, em parte em esforços liderados por Vizcarra, vem aprovando nos últimos anos reformas de financiamento de eleições e no Judiciário.

Em meio à pandemia, o Peru também sofre com uma das piores taxas de mortalidade por coronavírus do mundo. Especialistas em saúde do país afirmam que o caso se deve ao sistema de saúde ruim e com pouco investimento do país.

(Com AFP)