Parentes de Navalny impedidos de ver o corpo do ativista pelo terceiro dia seguido

A mãe de Alexei Navalny, o líder opositor russo que morreu na sexta-feira, 16, na prisão, não foi autorizada a entrar no necrotério onde supostamente está o corpo do filho, informou Kira Yarmish, que trabalhava como porta-voz do ativista.

"A mãe de Alexei e seus advogados chegaram ao necrotério no início da manhã. Não receberam permissão para entrar. Um dos advogados foi expulso com empurrões", destacou a porta-voz. "Quando perguntaram aos funcionários se o corpo de Alexei estava no local, eles não responderam", acrescentou Yarmish nas redes sociais.

A porta-voz afirmou que os investigadores russos comunicaram que o inquérito sobre a morte Navalny "foi prolongado". "Não se sabe até quando vai prosseguir. A causa da morte continua sendo 'indeterminada'. Eles mentem, tentam ganhar tempo e nem sequer escondem", completou.

Quem é Alexei Nalvany?

O opositor russo e principal adversário do presidente Vladimir Putin morreu na sexta-feira, aos 47 anos, na prisão do Ártico, na região de Yamal, onde cumpria uma pena de 19 anos.

Ele estava detido desde seu retorno à Rússia no início de 2021 e enfrentava problemas de saúde.

A mãe do ativista, Liudmila Navalnaya, compareceu no sábado com um advogado à colônia penal em uma região remota.

O Serviço Penitenciário Russo (FSIN) informou que Alexei Navalny morreu na sexta-feira, depois de perder a consciência durante uma caminhada.

Vladimir Putin não fez qualquer comentário sobre a morte de Navalny, que aconteceu um mês antes das eleições presidenciais russas, nas quais o chefe de Estado deve conquistar um novo mandato de seis anos.