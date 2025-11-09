Novo tufão se aproxima das Filipinas e força evacuação de 1 milhão de pessoas

Cerca de um milhão de pessoas foram evacuadas neste domingo, 9, nas Filipinas diante da aproximação do supertufão Fung-wong, que ameaça atingir a costa leste do país com ventos de até 230 km/h. O alerta ocorre poucos dias após o tufão Kalmaegi ter deixado mais de 220 mortos e centenas de desaparecidos.

De acordo com a Defesa Civil filipina, 916 mil pessoas já foram retiradas de áreas de risco, especialmente na ilha de Catanduanes, que deve sofrer o impacto direto da tempestade ainda na noite deste domingo (horário local). “Enquanto falamos, Catanduanes já sente os efeitos do tufão, pois o olho da tempestade está mais próximo dali”, afirmou Rafaelito R. Alejandro, chefe da Defesa Civil.

Escolas e repartições públicas foram fechadas em Luzon, a principal ilha do país, incluindo a capital Manila, onde cerca de 300 voos foram cancelados. Moradores relatam ondas cobrindo ruas costeiras e ventos que arrancam telhados.

As Filipinas enfrentam, em média, 20 tempestades tropicais por ano, e a atual temporada tem sido uma das mais severas da década. O presidente Ferdinand Marcos Jr. mantém o estado de emergência nacional e pediu à população que redobre os cuidados.

O impacto climático atinge também o Vietnã, onde o tufão Kalmaegi causou ao menos cinco mortes, deixou 3 desaparecidos e danificou 2.800 residências, além de interromper o fornecimento de energia a 1,3 milhão de lares.

Com a chegada do Fung-wong, o sudeste asiático contabiliza 27 tufões em 2025, um número recorde que especialistas atribuem ao aquecimento dos oceanos, fator que intensifica a formação de sistemas tropicais mais fortes e destrutivos.