Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Tufão Kalmaegi deixa mais de 100 mortos e causa destruição nas Filipinas

Autoridades filipinas já declararam estado de calamidade nacional; pelo menos 127 pessoas estão desaparecidas

Filipinas: tufão Kalmaegi deixa mais de 100 mortos e 127 desaparecidos. (Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)

Filipinas: tufão Kalmaegi deixa mais de 100 mortos e 127 desaparecidos. (Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 07h56.

O tufão Kalmaegi devastou parte das Filipinas entre terça e quarta-feira, deixando ao menos 114 mortos e 127 desaparecidos, segundo o Escritório de Defesa Civil. As autoridades filipinas já declararam estado de calamidade nacional.

A ilha de Cebu foi a área mais afetada, com 71 mortes confirmadas, de acordo com Rafaelito Alejandro, subdiretor da Defesa Civil, em entrevista à emissora DZMM.

O tufão — chamado localmente de Tino — provocou enchentes, deslizamentos e destruiu centenas de casas e estradas.

Segundo a EFE, cidades inteiras ficaram submersas. Em outubro, a área foi atingida por um terremoto de magnitude 6,9, que matou mais de 70 pessoas.

Milhares de desabrigados

Mais de 500 mil pessoas foram afetadas pela passagem do tufão e estão desabrigadas. (Jam STA ROSA / AFP)

De acordo com o Conselho Nacional para a Redução e Gestão do Risco de Desastres (NDRRMC), quase 2 milhões de pessoas em mais de 360 cidades foram afetadas de alguma forma pela passagem do tufão. Destas, mais de 500 mil estão desalojadas.

Entre as vítimas, estão seis militares que morreram após a queda de um helicóptero de resgate na ilha de Mindanao, na terça-feira.

Enquanto as Filipinas iniciam os trabalhos de resgate e reconstrução, o departamento de Meteorologia do país alertou para a aproximação de uma nova tempestade tropical que pode evoluir para supertufão antes de atingir a ilha de Luzon, onde está a capital, Manila, na próxima segunda-feira, 10.

Nesta quinta-feira, 6, o tufão deixou o território filipino e avança sobre o Mar da China Meridional, em direção às províncias centrais do Vietnã, onde deve tocar terra ainda hoje. As autoridades vietnamitas já emitiram alertas de evacuação preventiva em áreas costeiras.

Acompanhe tudo sobre:Desastres naturaisFilipinas

Mais de Mundo

Trump diz que prefeito eleito de Nova York deve procurá-lo primeiro

Reunião de líderes da COP30 terá europeus e ausência dos EUA

Acordo com Mercosul será firmado em 20 de dezembro, diz chefe da UE a Lula

Após vitória de Mamdani, Trump diz que EUA devem escolher 'entre comunismo e bom senso'

Mais na Exame

Carreira

Amazon mostra como a inteligência artificial já está redefinindo o trabalho

Exame IN

Nem Cook, nem Musk: como Huang, da Nvidia, virou o maior aliado de Trump

Mundo

Trump diz que prefeito eleito de Nova York deve procurá-lo primeiro

Inteligência Artificial

China vai vencer os EUA em guerra da IA, diz Jensen Huang, da Nvidia