Nova Zelândia encerra lockdown de três dias após detectar variante de covid-19

A Nova Zelândia vai suspender o lockdown por covid-19 em sua maior cidade, Auckland, e aliviará as restrições no resto do país a partir da meia-noite desta quarta-feira, 17, informou a primeira-ministra Jacinda Ardern.

Os quase 2 milhões de residentes de Auckland foram colocados em um confinamento repentino de três dias na segunda-feira, depois que uma variante mais contagiosa do covid-19, que surgiu pela primeira vez no Reino Unido, foi detectada em uma família de três pessoas.

As autoridades de saúde relataram três novos casos de covid-19 foram transmitidos localmente, todos da mesma casa que a criança que testou positivo no domingo.

O bloqueio de Auckland foi o primeiro no país em cerca de seis meses, depois que uma forte paralisação nacional no início da pandemia parecia ter eliminado amplamente a transmissão local.

A Nova Zelândia deve começar a vacinar seus 5 milhões de habitantes contra o novo coronavírus em 20 de fevereiro, depois de receber o imunizante da Pfizer-BioNTech.

(*Com informações da Reuters)