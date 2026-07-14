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Nasa mostra ruptura de falha que causou terremoto na Venezuela

Agência espacial mapeou a ruptura da falha geológica que provocou o terremoto de magnitudes 7,2 e 7,5 em junho

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 14 de julho de 2026 às 12h41.

A Nasa informou nesta segunda-feira, 14, que o duplo terremoto que atingiu a Venezuela em junho provocou um deslocamento de até 60 centímetros na superfície terrestre em áreas próximas a Caracas. A conclusão é baseada em dados do satélite Nisar, desenvolvido para mapear mudanças no relevo com precisão milimétrica.

Segundo a agência espacial americana, a ruptura da falha geológica teve início na cidade de Morón, avançou pelo Mar do Caribe e voltou a atingir o continente nas proximidades do aeroporto internacional de Caracas, onde foi registrado um dos maiores deslocamentos do terreno.

"Esta falha faz parte de uma rede de fraturas situada ao longo do limite entre a placa do Caribe, ao norte, e a placa sul-americana, ao sul", informou a Nasa em comunicado.

Os dados foram coletados pelo satélite Nisar, colocado em órbita há um ano para monitorar alterações na superfície terrestre. O equipamento foi acionado pela primeira vez em seu sistema de resposta rápida para mapear os impactos de um grande terremoto.

Segundo a Nasa, esse processamento emergencial permite disponibilizar informações entre 12 e 24 horas após o desastre, auxiliando equipes responsáveis pelas operações de resposta e avaliação dos danos.

Terremoto deixou mais de 4,5 mil mortos

O terremoto atingiu a Venezuela em 24 de junho e foi composto por dois tremores de magnitudes 7,2 e 7,5. O epicentro afetou principalmente Caracas e o estado de La Guaira.

De acordo com o balanço das autoridades, o desastre causou mais de 4,5 mil mortes e provocou destruição em diferentes regiões do país. As imagens obtidas pelo Nisar ajudam a compreender como a falha geológica se rompeu e quais áreas sofreram as maiores deformações do terreno.

*Com EFE 

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