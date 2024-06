Na Índia, Modi é eleito líder da coalizão governista e assumirá 3º mandato como premiê

1/11 O Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, faz o sinal de vitória na sede do Partido Bharatiya Janata (BJP) para comemorar a vitória do partido nas eleições gerais do país, em Nova Deli, em 4 de junho de 2024. Modi declarou a vitória eleitoral de seu partido e aliados no dia 4 de junho, mas a oposição afirmou que havia "punido" o partido governante, contrariando as previsões e reduzindo sua maioria parlamentar. (Foto por Money SHARMA / AFP) (O Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, faz o sinal de vitória na sede do Partido Bharatiya Janata (BJP) para comemorar a vitória do partido nas eleições gerais do país, em Nova Deli, em 4 de junho de 2024. Modi declarou a vitória eleitoral de seu partido e aliados no dia 4 de junho, mas a oposição afirmou que havia "punido" o partido governante, contrariando as previsões e reduzindo sua maioria parlamentar. (Foto por Money SHARMA / AFP))

2/11 Apoiadores de Narendra Modi, Primeiro-Ministro da Índia e líder do Partido Bharatiya Janata (BJP), carregam recortes de sua imagem enquanto comemoram os resultados da contagem de votos das eleições gerais da Índia em Varanasi, em 4 de junho de 2024. A contagem de votos estava em andamento na eleição da Índia no dia 4 de junho, com o Primeiro-Ministro Narendra Modi praticamente garantido um triunfo para sua agenda nacionalista hindu, que lançou a oposição em desordem e aumentou as preocupações com os direitos das minorias. (Foto por Niharika KULKARNI / AFP)

3/11 Um apoiador do partido Congresso Nacional Indiano (INC) acena com a bandeira nacional da Índia enquanto outros assistem aos resultados das eleições exibidos em uma televisão, após o início da contagem de votos para as eleições gerais do país, na sede do INC em Nova Deli, em 4 de junho de 2024. A contagem de votos começou na eleição da Índia no dia 4 de junho, com o Primeiro-Ministro Narendra Modi praticamente garantido um triunfo para sua campanha nacionalista hindu, que lançou a oposição em desordem e aumentou as preocupações com os direitos das minorias. (Foto por Arun SANKAR / AFP)

4/11 Apoiadores da Aliança Inclusiva de Desenvolvimento Nacional da Índia (INDIA) participam de um comício antes da apresentação dos documentos de nomeação de sua candidata pelo distrito de norte-central de Mumbai, Varsha Gaikwad, em Mumbai, em 30 de abril de 2024, antes da terceira fase de votação das eleições gerais da Índia. (Foto por Indranil Mukherjee / AFP)

5/11 O líder do partido Congresso da Índia, Rahul Gandhi, fala em uma coletiva de imprensa na sede do partido em Nova Deli, em 4 de junho de 2024. O Primeiro-Ministro nacionalista hindu da Índia, Narendra Modi, e seus aliados estavam caminhando para a vitória eleitoral no dia 4 de junho, mas a oposição afirmou que havia "punido" o partido governante, contrariando as previsões e reduzindo sua maioria parlamentar. (Foto por AFP)

6/11 Apoiadores do líder do partido Congresso Nacional Indiano e candidato pelo distrito de Raebareli, Rahul Gandhi (E), e do presidente do partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, participam de um comício conjunto de campanha em Kannauj, em 10 de maio de 2024, antes da quarta fase de votação das eleições nacionais do país. (Foto por Pawan KUMAR / AFP)

7/11 Uma instalação iluminada do símbolo do partido governante da Índia, o Bharatiya Janata Party (BJP), é vista em um barco nas margens do rio Ganga, na véspera da quarta fase de votação das eleições gerais do país, em Varanasi, em 12 de maio de 2024 (Foto por Sajjad HUSSAIN / AFP)

8/11 Voluntários carregam Máquinas de Votação Eletrônica (EVMs) em um centro de contagem de votos em Mumbai, em 4 de junho de 2024. A contagem de votos começou na eleição da Índia em 4 de junho, com o Primeiro-Ministro Narendra Modi praticamente garantido um triunfo para sua campanha nacionalista hindu, que lançou a oposição em desordem e aumentou as preocupações com os direitos das minorias. (Foto por Punit PARANJPE / AFP)

9/11 Apoiadores de Narendra Modi, Primeiro-Ministro da Índia e líder do Partido Bharatiya Janata (BJP), seguram seus retratos enquanto comemoram os resultados da contagem de votos das eleições gerais da Índia, do lado de fora de um centro de contagem em Bengaluru, em 4 de junho de 2024. O Partido Bharatiya Janata (BJP) do Primeiro-Ministro Narendra Modi estava em primeiro lugar com 38,1 por cento dos votos contados nas eleições da Índia, de acordo com dados da comissão eleitoral nacional divulgados em 4 de junho. (Foto por Idrees MOHAMMED / AFP)

10/11 Apoiadores do Partido Bharatiya Janata (BJP) vibram enquanto ouvem o Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, na sede do BJP para comemorar a vitória do partido nas eleições gerais do país, em Nova Deli, em 4 de junho de 2024. Modi declarou a vitória eleitoral de seu partido e aliados no dia 4 de junho, mas a oposição afirmou que havia "punido" o partido governante, contrariando as previsões e reduzindo sua maioria parlamentar. (Foto por ARUN SANKAR / AFP)