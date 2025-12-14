Mundo

Mulçumano 'herói': quem é o homem que parou atirador australiano

Comerciante de Sydney, sem experiência prévia, desarmou terrorista durante ataque antissemita na praia de Bondi.

Infográfico mostra localização da praia de Bondi, Austrália. (Mehmet Yaren Bozgun/Anadolu via Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 16h08.

Última atualização em 14 de dezembro de 2025 às 16h28.

O homem que aparece em imagens amplamente divulgadas nas redes sociais enfrentando e desarmando um dos atiradores no ataque terrorista à praia de Bondi, em Sydney, foi identificado como Ahmed Al-Ahmad, de 43 anos. Muçulmano, pai de dois filhos e dono de uma banca de frutas no sul da cidade, ele passou de anônimo a símbolo de coragem internacional após agir para conter o massacre que deixou ao menos 12 mortos e dezenas de feridos.

O ataque ocorreu neste domingo, 14, durante o evento “Chanukah by the Sea”, que reunia cerca de mil pessoas para celebrar o início do Hanukkah, uma das principais datas do calendário judaico. A polícia australiana classificou o episódio como terrorismo com motivação antissemita.

Vídeos gravados por testemunhas mostram Ahmed se aproximando por trás de um dos atiradores, que portava uma arma longa, e iniciando uma luta corporal. Em poucos segundos, ele consegue tomar o fuzil e afastar o agressor, mesmo sob o risco de novos disparos.

Segundo familiares, Ahmed nunca teve treinamento com armas e apenas passava pela região quando percebeu o ataque.

Autoridades australianas afirmam que a intervenção do civil foi decisiva para evitar um número ainda maior de vítimas.

Ahmed foi baleado e precisou passar por cirurgia

Durante a ação, o muçulmano foi atingido por dois tiros e precisou passar por cirurgia. A informação foi confirmada por um primo do homem em entrevista à emissora australiana 7News.

Segundo o familiar, o homem — que vem sendo chamado de herói pelas autoridades australianas — foi baleado no braço e na mão ao lutar corporalmente com o atirador para tomar a arma. Ele foi levado imediatamente ao hospital, onde passou por procedimento cirúrgico, e seu estado de saúde é considerado estável.

“Os médicos disseram que ele está bem. Ele é um herói, 100% um herói”, afirmou o primo, falando do lado de fora da unidade de saúde em Sydney.

Ahmed Al-Ahmad, em foto divulgada nas redes sociais.

Reconhecimento oficial e repercussão internacional

O governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, descreveu a cena do combate do comerciante com o atirador como “uma das mais impressionantes já vistas” e chamou Ahmed de herói.

“Um homem sozinho, desarmado, caminhou em direção a um atirador ativo para salvar vidas. Muitas pessoas só estão vivas por causa da coragem dele”, afirmou.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, também exaltou a atitude de civis que enfrentaram o terror e classificou o ataque como “um ato de antissemitismo e violência extrema que atingiu o coração da nação”.

A história de Ahmed ganhou repercussão global e foi destacada por veículos internacionais como Reuters, The Guardian, BBC e Jerusalem Post, além de líderes políticos e religiosos que apontaram o episódio como um exemplo de solidariedade entre comunidades.

Ataque terrorista em evento judaico

O tiroteio deixou 12 mortos e ao menos 29 feridos, incluindo dois policiais. Um dos atiradores foi morto pelas forças de segurança, enquanto o outro permanece hospitalizado em estado grave. A polícia informou ainda a localização de artefatos explosivos improvisados em um veículo ligado aos suspeitos.

Testemunhas relataram momentos de pânico, correria e abandono de pertences na areia da praia, uma das mais movimentadas da Austrália. Os primeiros chamados de emergência foram registrados pouco antes das 19h no horário local.

