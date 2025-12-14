O homem que aparece em imagens amplamente divulgadas nas redes sociais enfrentando e desarmando um dos atiradores no ataque terrorista à praia de Bondi, em Sydney, foi identificado como Ahmed Al-Ahmad, de 43 anos. Muçulmano, pai de dois filhos e dono de uma banca de frutas no sul da cidade, ele passou de anônimo a símbolo de coragem internacional após agir para conter o massacre que deixou ao menos 12 mortos e dezenas de feridos.

O ataque ocorreu neste domingo, 14, durante o evento “Chanukah by the Sea”, que reunia cerca de mil pessoas para celebrar o início do Hanukkah, uma das principais datas do calendário judaico. A polícia australiana classificou o episódio como terrorismo com motivação antissemita.

Vídeos gravados por testemunhas mostram Ahmed se aproximando por trás de um dos atiradores, que portava uma arma longa, e iniciando uma luta corporal. Em poucos segundos, ele consegue tomar o fuzil e afastar o agressor, mesmo sob o risco de novos disparos.

Segundo familiares, Ahmed nunca teve treinamento com armas e apenas passava pela região quando percebeu o ataque.

Autoridades australianas afirmam que a intervenção do civil foi decisiva para evitar um número ainda maior de vítimas.

Ahmed foi baleado e precisou passar por cirurgia

Durante a ação, o muçulmano foi atingido por dois tiros e precisou passar por cirurgia. A informação foi confirmada por um primo do homem em entrevista à emissora australiana 7News.

Segundo o familiar, o homem — que vem sendo chamado de herói pelas autoridades australianas — foi baleado no braço e na mão ao lutar corporalmente com o atirador para tomar a arma. Ele foi levado imediatamente ao hospital, onde passou por procedimento cirúrgico, e seu estado de saúde é considerado estável.

“Os médicos disseram que ele está bem. Ele é um herói, 100% um herói”, afirmou o primo, falando do lado de fora da unidade de saúde em Sydney.

Ahmed Al-Ahmad, em foto divulgada nas redes sociais.

Reconhecimento oficial e repercussão internacional

O governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, descreveu a cena do combate do comerciante com o atirador como “uma das mais impressionantes já vistas” e chamou Ahmed de herói.

“Um homem sozinho, desarmado, caminhou em direção a um atirador ativo para salvar vidas. Muitas pessoas só estão vivas por causa da coragem dele”, afirmou.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, também exaltou a atitude de civis que enfrentaram o terror e classificou o ataque como “um ato de antissemitismo e violência extrema que atingiu o coração da nação”.

A história de Ahmed ganhou repercussão global e foi destacada por veículos internacionais como Reuters, The Guardian, BBC e Jerusalem Post, além de líderes políticos e religiosos que apontaram o episódio como um exemplo de solidariedade entre comunidades.

Ataque terrorista em evento judaico

O tiroteio deixou 12 mortos e ao menos 29 feridos, incluindo dois policiais. Um dos atiradores foi morto pelas forças de segurança, enquanto o outro permanece hospitalizado em estado grave. A polícia informou ainda a localização de artefatos explosivos improvisados em um veículo ligado aos suspeitos.

Testemunhas relataram momentos de pânico, correria e abandono de pertences na areia da praia, uma das mais movimentadas da Austrália. Os primeiros chamados de emergência foram registrados pouco antes das 19h no horário local.