O que é o Hanukkah, festival judaico alvo de atentado na Austrália

O festival judaico de Hanukkah, conhecido como o "Festival das Luzes", foi alvo de um ataque a tiros neste domingo, 14, na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália.

Judeus australianos estavam reunidos para marcar a primeira noite da celebração quando disparos provocaram pânico entre o público. Pelo menos 12 pessoas morreram, segundo as autoridades locais, e ao menos 11 ficaram feridas, incluindo dois policiais.

Um dos suspeitos de participar do ataque morreu, e outro foi detido. A polícia do estado de Nova Gales do Sul classificou o episódio como um ataque terrorista que tinha como alvo a comunidade judaica.

O que é o Hanukkah

O evento ocorria porque este domingo marca o início do Hanukkah em 2025, que se estende até a noite da próxima segunda-feira (22).

A data é definida pelo calendário hebraico, baseado nos ciclos lunares, e por isso varia a cada ano no calendário gregoriano, embora costume cair entre o fim de novembro e dezembro. A celebração começa sempre ao pôr do sol do dia 25 do mês judaico de Kislev.

O Hanukkah relembra a reconquista do Segundo Templo de Jerusalém pelo povo judeu no século II antes de Cristo. À época, o rei Antíoco IV havia proibido as práticas religiosas judaicas e imposto o culto aos deuses gregos no templo. A revolta liderada pelo sacerdote Mataias e por seu filho, Judá Macabeu, resultou na retomada do local e na restauração do altar, permitindo que os rituais judaicos fossem novamente praticados.

Um dos símbolos centrais da festa é o candelabro de nove pontas, chamado hanukkiah. Segundo a tradição, durante a retomada do templo havia óleo suficiente para manter a chama acesa por apenas uma noite, mas ele teria durado oito dias, o que passou a ser lembrado como um milagre.

Por isso, o Hanukkah é celebrado ao longo de oito noites, com o acendimento progressivo das velas. A festividade também inclui jogos tradicionais, como o dreidel, e comidas típicas preparadas em óleo, em referência ao episódio histórico.

Apesar de ser amplamente conhecido fora da comunidade judaica, o Hanukkah não é considerado o feriado mais importante do judaísmo, posição ocupada por datas como o Rosh Hashanah, o Ano-Novo judaico, e o Yom Kippur, o Dia da Expiação.

Ainda assim, a proximidade com o período do Natal contribuiu para que a celebração ganhasse maior visibilidade.

O que se sabe sobre o ataque terrorista

O ataque em Bondi Beach ocorreu durante um evento que reunia mais de mil pessoas, segundo a polícia australiana. Imagens que circulam nas redes sociais mostram cenas de correria, tiros e sirenes.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, descreveu as imagens como chocantes e afirmou que equipes de emergência seguem mobilizadas na região.

Já o governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, lamentou que o que deveria ser uma noite de celebração e alegria tenha sido transformado em tragédia, destacando o impacto do ataque sobre a comunidade judaica do país.

"Nossos corações sangram pela comunidade judaica da Austrália esta noite", disse Minns.

A operação policial segue em andamento, e as autoridades orientam que a população evite a área da praia de Bondi enquanto as investigações continuam.